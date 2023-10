Une conduite de gaz sous-marine et un câble de télécommunications reliant la Finlande et l’Estonie ont été endommagés par une « activité externe »

Les dommages causés à un gazoduc sous-marin et à un câble de télécommunications reliant la Finlande à l’Estonie semblent avoir été causés par une « activité extérieure », ont déclaré mardi des responsables finlandais, ajoutant que les autorités enquêtaient.

Les opérateurs de réseaux gaziers finlandais et estoniens ont déclaré dimanche avoir constaté une baisse inhabituelle de pression dans le gazoduc BalticConnector, après quoi ils ont interrompu le flux de gaz.

Le gouvernement finlandais a déclaré mardi que le gazoduc et un câble de télécommunications entre les deux pays de l’OTAN avaient été endommagés.

S’exprimant lors d’une conférence de presse mardi, le Premier ministre Petteri Orpo n’a pas qualifié la fuite du pipeline de sabotage, mais a déclaré qu’elle ne pouvait pas être causée par des opérations régulières.

« Selon une évaluation préliminaire, les dommages observés ne pourraient pas être dus à une utilisation normale de la conduite ou à des fluctuations de pression. Il est probable que les dommages soient le résultat d’une activité externe », a déclaré Orpo.

Le Bureau national d’enquête finlandais menait une enquête sur la fuite, a indiqué Orpo, ajoutant que la fuite s’était produite dans la zone économique finlandaise.

Cet incident survient un peu plus d’un an après que les gazoducs Nord Stream reliant l’Allemagne et la Russie dans la mer Baltique ont été endommagés par des explosions considérées comme un sabotage. L’affaire reste non résolue.

« La Finlande est bien préparée », a déclaré Orpo. « La protection des infrastructures critiques est déjà une question très importante avec l’évolution de l’environnement de sécurité, et une attention y a été accordée. En arrière-plan, entre autres choses, un vaste réseau d’acteurs a été construit pour sécuriser les infrastructures critiques. »

Interrogé par un journaliste pour savoir si le gouvernement soupçonnait une implication russe dans le dernier incident, Orpo a répondu qu’il ne voulait pas spéculer sur les auteurs potentiels avant que les autorités finlandaises n’aient terminé leur enquête en Finlande.

Plus tôt, le Finlandais Sauli Niinistö avait déclaré dans un communiqué que « les dommages causés aux infrastructures sous-marines avaient été pris au sérieux et que leurs causes faisaient l’objet d’une enquête depuis dimanche ». Il a déclaré qu’il était en contact avec des alliés et des partenaires, notamment le secrétaire général de l’OTAN, Jens Stoltenberg.

Stoltenberg a écrit sur X, anciennement connu sous le nom de Twitter, qu’il avait parlé avec Niinistö « des dommages causés aux infrastructures sous-marines ». Il a déclaré que l’OTAN partageait des informations et « se tenait prête à soutenir les Alliés concernés ».

L’incident du pipeline devrait être inscrit à l’ordre du jour d’une réunion des ministres de la Défense de l’OTAN à Bruxelles mercredi et jeudi.

La marine estonienne a déclaré à l’Associated Press qu’elle menait une enquête sur le pipeline en collaboration avec l’armée finlandaise dans le golfe de Finlande. Ils n’ont pas souhaité faire de commentaires supplémentaires, affirmant que l’opération était dirigée par les Finlandais.

Le pipeline BalticConnector, long de 48 milles, traverse le golfe de Finlande, depuis la ville finlandaise d’Inkoo jusqu’au port estonien de Paldiski. Il est bidirectionnel et transfère du gaz naturel entre la Finlande et l’Estonie en fonction de l’offre et de la demande. La majeure partie du gaz qui circulait dans le gazoduc tôt dimanche avant sa fermeture allait de la Finlande vers l’Estonie, d’où il était acheminé vers la Lettonie, a déclaré le gestionnaire du système gazier estonien, Elering.

Le pipeline a démarré ses opérations commerciales début 2020.

Gasgrid Finlande a déclaré que le système gazier finlandais est stable et que l’approvisionnement en gaz a été assuré via le navire de soutien offshore Exemplar – un terminal flottant de gaz naturel liquéfié situé dans le port d’Inkoo, dans le sud de la Finlande.

Elering a déclaré que les consommateurs estoniens recevaient du gaz de Lettonie après la fermeture du gazoduc.

Alors que l’Europe a actuellement rempli 97 % de sa capacité de stockage de gaz pour l’hiver, la sécurité d’approvisionnement dépend toujours des livraisons de gaz par gazoduc et de GNL.

« En ce qui concerne le gaz, l’Europe va connaître un hiver sûr », a déclaré Simone Tagliapietra, analyste énergétique au groupe de réflexion Bruegel à Bruxelles. « Toutefois, cela dépend de l’intégrité de son pipeline et de son infrastructure de GNL. Un sabotage ou des perturbations pourraient avoir de graves conséquences. Les développements au Balticconnector en Finlande sont très préoccupants à cet égard. »

___ Le rédacteur d’Associated Press Jan M. Olsen à Copenhague, au Danemark, Lorne Cook à Bruxelles et David McHugh à Francfort, en Allemagne ont contribué à ce rapport.