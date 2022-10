Une conduite de gaz naturel sectionnée a provoqué une explosion en 2021 à la base militaire de l’île de Vancouver, selon un rapport

Une enquête sur une explosion dans une base militaire de l’île de Vancouver l’an dernier a révélé que les entrepreneurs travaillant à proximité d’une conduite de gaz naturel sous tension avaient mal compris le risque d’explosion.

L’explosion s’est produite le 18 novembre 2021 à la Base des Forces canadiennes Comox — également connue sous le nom de 19e Escadre Comox — et a fait 28 blessés, dont six civils et plusieurs membres de l’armée.

Technical Safety BC (TSBC), un organisme de réglementation des systèmes et équipements techniques de la province, a publié un rapport sur l’incident La semaine dernière.

Le côté est du bâtiment de la caserne après l’explosion du 18 novembre 2021 à la BFC Comox sur l’île de Vancouver. Aucun avion n’a été endommagé lors de l’incident. (Sécurité technique BC)

Il a constaté que l’explosion – qui a été captée par la caméra de l’aérodrome militaire et a projeté des débris à plus de 100 mètres de son épicentre – a été causée par une excavatrice coupant accidentellement une conduite de gaz.

L’excavatrice était exploitée par une entreprise sous-traitante qui n’est pas nommée dans le rapport et se trouvait à la base militaire en train d’installer un drain périphérique autour de la caserne.

“Aucune mesure n’a été prise avant le début des travaux d’excavation pour anticiper une fuite accidentelle de gaz”, lit-on dans le rapport du TSBC.

“Il n’y avait aucun observateur observant directement le travail de l’excavatrice à ce moment-là. Le godet de l’excavatrice est entré en contact avec la conduite de gaz où il est rentré dans le sol, le coupant complètement.”

Une image satellite du rapport montre l’étendue de l’explosion à la BFC Comox, avec des débris trouvés à 100 mètres du site. (Sécurité technique BC)

Après la rupture de la conduite, du gaz s’est échappé dans une salle mécanique voisine par une porte ouverte. L’explosion s’est produite environ 10 ou 15 minutes plus tard, selon le rapport.

Une fois que le gaz s’est accumulé à des concentrations explosives, il a rencontré une source d’inflammation et a fait exploser la caserne. C’est arrivé avant que la caserne et la salle mécanique ne soient complètement évacuées. L’une des personnes prises dans l’explosion a été suffisamment blessée pour nécessiter un transport aérien vers un hôpital voisin, bien que le rapport indique que sa blessure était “modérée” et que les autres blessures étaient mineures.

CBC News a demandé à WorkSafeBC, l’organisme de réglementation du travail de la Colombie-Britannique, si des amendes avaient été imposées lors de l’incident.

Le superviseur pensait que le risque était faible

Le rapport indique que l’un des facteurs qui ont contribué à l’explosion était que les entrepreneurs, y compris le superviseur du site, ne comprenaient pas les risques de sectionner la conduite de gaz.

Selon le rapport, l’entreprise contractante avait auparavant identifié la conduite de gaz et un travailleur l’avait exposée à la main.

Cependant, le rapport note que la réglementation et les lignes directrices de la Colombie-Britannique « sont axées sur la prévention des dommages grâce à l’identification et à l’exposition des conduites de gaz et [have] n’ont pas été trouvés pour prendre directement en compte les risques d’explosion.”

L’opérateur de l’excavatrice cité dans le rapport dit qu’il pensait avoir “tout fait correctement” après avoir exposé la conduite de gaz, et qu’il ne savait pas comment ni pourquoi la conduite avait été coupée.

Dans une déclaration au TSBC, le superviseur du site aurait déclaré qu'”ils [the supervisor] On m’a dit que le risque d’inflammation d’une fuite de gaz est de un sur un million et qu’il ne peut pas s’enflammer.”

“Les conduites de gaz sont touchées partout sur l’île de Vancouver tout le temps, plusieurs fois par semaine … et rien n’explose jamais”, aurait déclaré le superviseur, ajoutant qu’il ne comprenait pas comment le bâtiment avait explosé.

L’excavatrice a été considérablement endommagée par l’explosion. L’opérateur cité dans le rapport a déclaré qu’il avait “peu de risque perçu” en travaillant autour de la conduite de gaz exposée. (Sécurité technique BC)

Le responsable des enquêtes sur les incidents au TSBC, Ryan Hazlett, a déclaré dans un communiqué que l’incident démontre le besoin d’éducation et de sensibilisation des personnes travaillant autour des conduites de gaz.

“Nous exhortons les travailleurs et ceux qui entreprennent des excavations de bricolage à mieux comprendre les risques liés au creusement à proximité des conduites de gaz et les précautions supplémentaires qu’ils peuvent prendre une fois que les conduites de gaz sont exposées”, a-t-il déclaré.

Une personne brandit l’extrémité sectionnée d’une conduite de gaz naturel qui a provoqué l’explosion à la BFC Comox. (Sécurité technique BC)

L’autorité dit qu’il devrait y avoir un plan en cas d’explosion ou de fuite après qu’une conduite de gaz est exposée.

Aucun dommage n’a été causé aux aéronefs ou aux installations de l’aérodrome, mais le rapport fait état de “dommages importants” au bâtiment de la caserne, qui a été construit il y a au moins 60 ans.

Un porte-parole du ministère de la Défense du Canada a déclaré à CBC News que le coût estimé pour remplacer le bâtiment est de 8 millions de dollars, plus environ 300 000 $ en coûts de déconstruction.