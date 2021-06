Une conductrice qui roulait à 104 mph dans la zone 40 et a frappé sa mère, 31 ans, et son enfant en bas âge ont critiqué ses mensonges pour un smash d’horreur

Une conductrice qui a percuté une mère et un tout-petit alors qu’elle roulait à 104 mph dans une zone de 40 mph a été critiquée pour ses « mensonges » sur l’accident d’horreur.

L’Audi de Leanne Webb a percuté une Kia conduite par Charlotte Whittle, 31 ans, et sa fille de 20 mois, Harper, laissant la mère avec des lésions cérébrales dévastatrices.

Charlotte Whittle s’est retrouvée avec des lésions cérébrales dévastatrices Crédit : Cascade

Sa voiture a été heurtée par le véhicule de Leanne Webb roulant à 104 mph Crédit : Cascade

Sa fille a également été grièvement blessée Crédit : Cascade

Webb, 36 ans, a d’abord déclaré à la police « c’est sa putain de faute de s’être retirée de moi » avant de tisser une toile de mensonges pour tenter d’échapper aux poursuites.

Mais, l’ayant emprisonnée pendant quatre ans et demi, le juge Barry Berlin a déclaré que Webb avait « cyniquement inventé » des histoires expliquant pourquoi elle avait accéléré à une vitesse aussi élevée.

Il a dit qu’elle avait versé des « larmes de crocodile » alors qu’elle faisait semblant de montrer des remords pour ses victimes.

Le père de Charlotte, Richard, de Halesowen, dans les West Midlands, a déclaré à propos de l’accident après la condamnation de Webb : « Il a détruit la vie de ma fille et dans une certaine mesure, il a également détruit ma vie. »

Bien que le grand-père l’ait décrit comme une « peine juste, dans l’ensemble », il a ajouté : « Elle a détruit cette femme, a détruit la vie de Lotte et cela a beaucoup nui à la famille.

Le Mirror rapporte que Richard a déclaré que sa fille avait « énormément changé » à la suite de ses blessures choquantes, après avoir subi un grave « saignement au cerveau ».

Charlotte a également « des difficultés à lire et à écrire » et « suit une orthophonie pour l’aider à retrouver sa communication ».

Leanne Webb a versé des « larmes de crocodile », a déclaré un juge Crédit : Cascade

Wolverhampton Crown Court a appris que Webb atteignait des vitesses de plus de 100 mph dans une zone de 40 mph lorsqu’elle a accéléré vers un carrefour où Charlotte était sur le point de tourner à droite.

Elle a percuté l’avant de la Kia, propulsant les deux véhicules à environ 200 pieds sur la chaussée à Oldbury, dans les West Midlands.

Webb a déclaré plus tard à un tribunal qu’elle avait accéléré parce qu’elle avait peur d’un conducteur de Porsche.

Elle a ensuite changé son histoire en craignant les hommes dans une voiture noire qui la visaient pour récupérer le « butin » volé par son ex-partenaire.

Mais cela a été rejeté par les jurés lors d’un procès en mai de cette année, qui ont déclaré Webb coupable des deux chefs d’accusation d’avoir causé des blessures graves par conduite dangereuse.

Wolverhampton Crown Court a appris que l’ancienne agent immobilier Charlotte avait subi de « graves blessures à la tête » et que Harper avait subi une série de fractures ainsi que des ecchymoses au visage.

Le père de Charlotte, Richard Whittle, a déclaré que la vie de sa fille avait été complètement détruite, la laissant avec des lésions cérébrales qui ont changé sa vie et incapable de prendre soin de sa jeune fille.

Les terribles conséquences de la collision à Oldbury, West Midlands Crédit : @SnapperSK

M. Whittle a déclaré que sa fille était de retour à l’hôpital après un séjour dans une maison de soins mais « a du mal à communiquer et elle est incapable de s’occuper de sa fille, ce qui est très difficile ».

« Il semble que Lotte ait été punie en perdant deux ans de sa vie et nous espérons qu’avec la rééducation, elle retrouvera la parole et aura une sorte de qualité de vie décente.

« Harper reçoit autant d’amour que possible de tous les côtés de sa famille.

« Elle est complètement rétablie et la dernière chose que sa mère a faite pour elle a été de la fixer fermement dans le siège auto, ce qui, selon nous, en regardant les photos de l’accident, lui a sauvé la vie.

« Lotte était agent immobilier et c’était une maman très active.

« Elle gravissait les échelons et travaillait et allait très bien et avait un large cercle d’amis et était si extravertie. Nous sommes simplement heureux que le procès et la condamnation soient maintenant terminés. »