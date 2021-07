Une conductrice ivre échappe à l’interdiction de circuler après avoir affirmé qu’elle esquivait un père musulman strict

UNE FEMME a échappé à une interdiction de conduire après avoir été retrouvée ivre au volant de sa Mercedes, affirmant qu’elle esquivait son père strict pendant le Ramadan.

Sarah Malik, 38 ans, a échoué à un alcootest après que la police l’a trouvée dans le siège conducteur de son C180 Kompressor stationnaire à minuit le 22 avril, à Hale Barns, Cheshire.

Sarah Malik a été retrouvée ivre au volant de sa voiture alors qu’elle attendait d’éviter son père strict après avoir bu Crédit : Cavendish

La psychothérapeute qualifiée appelait par vidéo des parents en Australie à l’époque alors qu’elle attendait d’éviter son père musulman strict qui désapprouvait sa consommation d’alcool.

L’un des agents de la circulation a déclaré que Malik avait vendu des substances intoxicantes, ses yeux étaient « larmoyants et vitreux » et son discours était brouillé, avant que l’alcootest indique qu’elle avait 19 points de plus que la limite.

Malik – qui est également coordinatrice de campagne pour l’association caritative NESTAC qui soutient la communauté BAME du Grand Manchester et les victimes de MGF – a déclaré aux agents qu’elle ne consommait que de l’alcool dans la voiture en attendant que son père parte.

Son père, un leader communautaire local dans la banlieue aisée, devait quitter sa propriété voisine de 2 millions de livres sterling – qu’il partageait avec Malik – pour assister à un appel à la prière à 4 heures du matin dans sa mosquée locale.

Malik a admis avoir bu deux verres de vin blanc mousseux plus tôt dans un restaurant à 13 miles, mais a affirmé qu’elle était apte à rentrer chez elle.

Elle a ajouté qu’elle avait l’intention de faire une sieste dans la voiture, puis de marcher jusqu’à la maison après son départ pour sa réunion de prière.

Malik, maintenant de Lymm, a été disqualifiée après avoir été accusée de conduite en état d’ivresse devant le tribunal de première instance de Stockport – mais a plutôt reçu dix points sur son permis après que son plaidoyer de culpabilité pour avoir été en état d’ébriété à cause d’une voiture ait été accepté.

Contrairement à la conduite avec excès d’alcool, le délit d’ivresse responsable ne comporte pas d’interdiction obligatoire.

Le tribunal a appris que la Mercedes avait été retrouvée à l’arrêt avec ses lumières allumées alors qu’un officier se rendait à la porte du passager et s’adressait à Malik qui a ravagé ses mots et sentait l’alcool.

Les tests ont montré qu’elle avait 44 microgrammes pour 100 millilitres d’haleine – la limite légale étant de 35 mg.