Une conductrice du Kerala brise les stéréotypes de genre en devenant la «première» femme à conduire un camion-citerne

Delisha Davis de Kandassankadavu à Thrissur est devenue une star après qu’un responsable du département des véhicules à moteur ait arrêté son véhicule. La femme de 23 ans conduisait un pétrolier, transportant du carburant de l’usine de GPL d’Hindustan Petroleum à Irumpanam à Ernakulam jusqu’à une pompe à essence à Tirur, dans le district de Malappuram. La fonctionnaire a été surprise lorsqu’elle a montré son permis de transporter des marchandises dangereuses et a expliqué qu’à chaque voyage, elle parcourt environ 280 km.

Habituellement, les véhicules transportant du carburant ne sont pas arrêtés par les inspecteurs de véhicules à moteur, car il s’agit d’un produit essentiel. Cependant, dans ce cas, voir une femme derrière les roues aurait intrigué les fonctionnaires. Les responsables du MVD ont exprimé leur enthousiasme à la vue et ont fait la promotion de l’incident sur les réseaux sociaux car « son histoire serait une motivation pour les femmes qui ont peur de conduire ».

« Le responsable a déclaré, selon toute probabilité, que je serais la seule femme à avoir une licence pour transporter des marchandises dangereuses. Mais ma vraie surprise fut que personne ne m’a remarqué dans le pétrolier depuis trois ans. Même mes amis n’ont pas cru quand quelqu’un près de chez moi leur a dit que je conduisais un camion-citerne », a déclaré Delisha à News18.

Étudiante de troisième cycle en commerce, l’instructeur de conduite de Delisha était son père, Davis PV. « Bien que deux de mes sœurs n’aient aucun intérêt, j’étais passionnée par les véhicules et la conduite depuis l’enfance. Par conséquent, j’ai sauté sur l’occasion comme mon père l’a suggéré si je l’accompagnais dans ses déplacements quotidiens. Petit à petit, je me suis intéressé à conduire le pétrolier. Maintenant, conduire est ma passion et Appa (papa) m’a totalement soutenu. Sinon, cela n’aurait pas été possible. Je ne sais pas s’il y a une autre femme au Kerala qui a le permis de conduire un véhicule dangereux », a-t-elle déclaré.

Delisha a appris à conduire à l’âge de 16 ans et a obtenu un permis lourd et dangereux à 20 ans.

Maintenant, son père l’accompagne comme aide car le véhicule a besoin de deux personnes. « Ma journée commence à 2 heures du matin. De la maison, nous conduisons à Irumbanam à 4 heures du matin. Notre voyage à Tirur avec le chargement commence à 9 heures du matin. Après avoir déchargé le carburant, nous rentrons à la maison vers 16 heures. Ensuite, j’assiste à mes cours du soir. Mon rêve est de conduire un bus Volvo à plusieurs essieux. J’essaye d’obtenir son permis. Ce n’est qu’à Banglore et veut assister à ses cours après le verrouillage », a déclaré Delisha, déclarant qu’en raison du verrouillage, le nombre de voyages était réduit à trois par semaine.

Selon Delisha, la raison de la diminution du nombre de femmes dans cette profession est leur conditionnement social sur « Qu’est-ce que les autres penseront ».

« Conduire me donne confiance et courage. Quand j’ai commencé à conduire, on se moquait souvent de moi. Cependant, j’étais le moins embêté à ce sujet. Ne pensez pas à ce que les autres pensent de vous. Si vous faites ce qu’il faut, vous pouvez avancer sur votre chemin avec courage », a-t-elle ajouté.

