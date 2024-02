Une condition réelle et mortelle

Le syndrome du cœur brisé peut sembler inventé, mais il s’agit d’une maladie bien réelle qui envoie régulièrement des patients à l’hôpital.

Le Dr Christopher Kelly, cardiologue à l’UNC Rex, a déclaré que le syndrome du cœur brisé peut parfois être suffisamment grave pour nécessiter une admission à l’USI. Dans certains cas, cela peut même entraîner la mort.

“Ce n’est pas seulement quelque chose que l’on lit dans les romans d’amour”, a expliqué Kelly. “Cela a été de plus en plus reconnu au cours des 20 dernières années et il s’agit essentiellement d’un événement cardiaque qui se produit en réponse à un facteur de stress très puissant.”

Selon Kelly, ces facteurs de stress pourraient être physiques ou émotionnels.

Les facteurs de stress physiques peuvent inclure une blessure ou une infection grave. Les facteurs de stress émotionnel peuvent être provoqués par un événement important de la vie, comme la perte d’un être cher ou une rupture difficile.

“Pour des raisons qui ne sont pas totalement claires mais qui impliquent probablement des niveaux d’adrénaline très élevés… votre cœur peut en fait devenir dysfonctionnel et développer une insuffisance cardiaque”, a déclaré Kelly.

Cette maladie est anciennement connue sous le nom de cardiomyopathie de stress. Cela se produit lorsque votre cœur cesse soudainement de pomper correctement.

Kelly a déclaré que, même si la cause en est largement inconnue, les cardiologues de l’UNC Rex diagnostiquent les patients atteints du syndrome du cœur brisé « au moins une fois par semaine ».

“C’est un diagnostic délicat parce que les gens peuvent arriver exactement comme s’ils avaient une crise cardiaque”, a déclaré Kelly. “Ils peuvent avoir des douleurs thoraciques, ils peuvent avoir des changements sur leur ECG – qui sont les signaux électriques sur leur cœur. Ils peuvent même avoir, dans leur sang, une sorte de preuve chimique d’une crise cardiaque. Nous les précipitons donc dans la salle d’intervention en espérant traiter une crise cardiaque, mais les artères du cœur semblent en réalité normales.

Les femmes ont tendance à être diagnostiquées plus que les hommes. Kelly a prévenu que cela peut arriver à tout âge.

“Nous voyons des gens dans la vingtaine jusqu’à 70 ou 80 ans qui peuvent développer ce syndrome, et cela peut parfois se produire dans leur réaction à des choses qui ne semblent pas si graves”, a déclaré Kelly.

Une fois le véritable problème localisé, Kelly a déclaré que la plupart des personnes atteintes du syndrome du cœur brisé se rétablissent rapidement et sans problèmes à long terme.

Le médecin a déclaré que la Saint-Valentin et le Mois américain du cœur sont de bons rappels pour contrôler votre santé cardiaque.

Pour réduire votre risque de maladie cardiaque de toute nature, Kelly recommande de vous assurer de faire au moins 150 minutes d’exercice modéré par semaine – ou 30 minutes cinq jours par semaine – et de trouver des moyens de gérer le stress et l’anxiété.

Il a également encouragé une alimentation à base de plantes et une vérification régulière de votre tension artérielle et de votre taux de cholestérol.

“Beaucoup de gens décident, pour les résolutions du Nouvel An, d’être en meilleure santé”, a déclaré Kelly. « Si votre résolution était de perdre du poids, de vous inscrire à une salle de sport ou de modifier votre alimentation, je pense que le Mois de la santé cardiaque est le moment idéal pour redoubler d’efforts. Malheureusement, beaucoup de gens commencent l’année avec beaucoup d’enthousiasme et fin janvier, ils y ont déjà renoncé.»

La RCR peut doubler, et dans certains cas tripler, les chances de survie d’une personne après une crise cardiaque. L’American Heart Association propose des formations dans les communautés de tout l’État tout au long de l’année.

Si vous ressentez des douleurs thoraciques, un essoufflement ou des étourdissements, consultez immédiatement un médecin.