Une condamnation annulée pourrait refroidir le mouvement #MeToo, les victimes

Bill Cosby est désormais un homme libre. Un débat sur sa culpabilité ou son innocence fait rage à travers l’Amérique. La décision de la Cour suprême de Pennsylvanie de jeudi était-elle une justice juste et impartiale ?

Veuillez permettre à Cosby de répondre par lui-même.

« Quand vous avez obtenu les quaaludes, aviez-vous en tête que vous alliez utiliser ces quaaludes pour les jeunes femmes avec lesquelles vous vouliez avoir des relations sexuelles ? » l’avocat Dolores M. Troiani a demandé à Cosby le 29 septembre 2005.

« Oui », a répondu Cosby lors de la déposition civile sous serment.

Cosby, 83 ans, a été reconnu coupable en 2018 de trois chefs d’attentat à la pudeur aggravée pour avoir drogué et agressé un employé de l’Université Temple, Andrea Constand, dans sa banlieue de Philadelphie en 2004. Mais des dizaines de femmes ont accusé Cosby de les avoir droguées et violées lors d’incidents remontant à plus de quatre décennies.

Pourtant, Cosby a été libéré mercredi, une parodie de justice qui a permis aux avocats de la défense d’affirmer que les procureurs ont utilisé son propre témoignage, dans lequel il a admis ses actes répréhensibles, pour le condamner illégalement.

« Lorsqu’une décision d’inculpation inconditionnelle est rendue publiquement et dans l’intention d’inciter le défendeur à agir et à s’y fier, et lorsque le défendeur le fait à son détriment (et dans certains cas sur l’avis d’un avocat), le refus de décision est un affront à l’équité fondamentale, en particulier lorsqu’elle aboutit à une poursuite pénale qui a été abandonnée pendant plus d’une décennie », lit-on dans la décision du tribunal.

Cosby, qui a passé deux ans en prison, avait l’argent et une équipe d’avocats puissants qui ont brillamment trouvé une échappatoire. Certes, les procureurs ont tâtonné cette affaire, mais rappelons-nous que la personne moyenne n’a pas les moyens de naviguer dans le système de justice pénale.

Il est troublant que tant de femmes qui ont survécu à lui n’obtiennent pas justice – et ne le feront pas – parce qu’il ne peut pas être rechargé. Ils doivent juste accepter que Cosby soit de retour dans la rue. Ils doivent accepter qu’il n’y a aucun recours pour leur douleur et leur souffrance.

Cette affaire fera taire les survivants qui autrement se seraient manifestés. Permettre à Cosby d’échapper à la responsabilité pénale est une gifle pour chaque survivant d’agression sexuelle. Et l’effet paralysant qu’il apportera, en particulier pendant l’ère #MeToo, pourrait se faire sentir pendant des décennies.

Il y a eu des années où je voulais que Bill Cosby soit mon père. Heathcliff Huxtable, le personnage qu’il a joué à la télévision, était drôle, affectueux, plein de sagesse et la quintessence d’un père de famille. Des décennies se sont écoulées depuis lors. Je l’ai vu déambuler dans et hors du tribunal. Je l’ai vu menotté et en combinaison de prison. Je l’ai vu refuser de participer à des programmes de traitement ou de reconnaître ou de s’excuser pour tout acte répréhensible.

Il nous a montré qui il est, et ce n’est certainement pas « le père de l’Amérique ». C’est un criminel qui a fait une pause à cause de sa richesse et de son pouvoir – et à cause d’une erreur de procédure.

Bill Cosby n’a pas été disculpé. Il a été libéré sur une technicité juridique. Et il devrait être évité jusqu’au jour de sa mort.

La chroniqueuse nationale Suzette Hackney est membre du comité de rédaction de USA TODAY. Contactez-la au shackney@usatoday.com ou sur Twitter : @suzyscribe