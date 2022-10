Une concentration juste au milieu est nécessaire pour bien faire les choses – Shaw Local

La vue vers le sud depuis le bâtiment national offre une perspective unique que beaucoup de la vallée de Sauk n’ont pas connue. (Alex T. Paschal – apaschal@shawmedia.com)

Il y a quelques semaines, j’ai visité le bâtiment National Manufacturing le long du fleuve Sterling. Sterling Main Street a organisé les visites comme un moyen de recueillir des données sur les désirs et les besoins de la communauté concernant l’usine de fabrication vacante. C’est un effort de revitalisation du fleuve.

L’un des arrêts était le bureau de l’ancien quincaillier avec des fenêtres donnant au sud sur la rivière. J’imagine que beaucoup dans la vallée de Sauk ont ​​vu cette vue depuis le temps passé à l’usine ; Moi, cependant, non.

Voir la communauté dans laquelle vous avez grandi et travaillé sous un angle littéralement différent crée des pensées interrogatives. On commence à s’interroger sur ce que l’on sait ou que l’on pense avoir été connu.

Tout existentialisme mis à part, il est assez énervant que de voir quelque chose à quelques mètres plus haut et à droite puisse me faire réfléchir à des idées plus profondes. Il y a ici une leçon à en ouvrir un pour être plus conscient des perspectives des autres. Ce qui est si clair pour nous pourrait être gâché par un autre.

Ce qui enchaîne bien avec ce qui suit – les choix que j’ai faits avec cette photo. J’ai sauté partout en ce qui concerne la profondeur de champ sur cette image. Mon premier essai a été d’utiliser la plus grande limite de profondeur. Cela a mis cette fissure dans la fenêtre et toute la saleté dans une mise au point assez nette. Je pense que cela racontait un peu l’histoire de l’inoccupation de 10 ans, de l’état du bâtiment et du besoin de changement le long du fleuve.

Pour le suivant, je suis allé avec un DoF très peu profond, qui a pratiquement effacé tout signe de casse et de suie.

Ni l’un ni l’autre ne semblait correct.

J’ai donc canalisé ma boucle d’or intérieure et j’ai trouvé celle du milieu parfaite. Vous pouvez toujours voir la scission et les suggestions de saleté, mais il est facile de regarder au-delà de ces choses pour les motifs répétitifs du pont et les eaux qui coulent du Rocher. Il est facile de voir le potentiel. Cela demandera du travail et des efforts, mais il y a de l’espoir ici.

– Alex T. Paschal, suivez-moi sur Instagram @svmphotogs ou envoyez-moi un message à apaschal@shawmedia.com.