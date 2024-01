Une composition hybride « dynamique et variée » remporte le Prix du dessin d’architecture 2023 | Nouvelles

Détail du lauréat du Prix de dessin d’architecture 2023 : (Re)membering the See Monster d’Eldry John Infante (voir l’image complète ci-dessous). Image : Eldry John Infante.

« (Re)membering the See Monster » a été désigné grand gagnant du Prix de dessin d’architecture 2023. Le dessin, réalisé par l’architecte et illustrateur philippin Eldry John Infante, avait déjà été nommé lauréat de la catégorie « Hybride » du prix, aux côtés des dessins gagnants dans les catégories « Numérique » et « Dessiné à la main ».

Le Édition 2023 du Prix de Dessin d’Architecture a attiré un nombre record de 250 candidatures du monde entier, avec trois gagnants couronnés lors du récent Festival mondial de l’architecture à Singapour. Demain, les dessins du prix seront exposés lors d’une exposition au Musée Sir John Soane à Londres, incluant les finalistes et les gagnants des catégories.