Une compilation de vidéos israéliennes montre la sauvagerie et la facilité de l’attaque du Hamas

TEL AVIV, Israël (AP) — Un montage macabre de vidéos et de photographies du massacre par le Hamas de centaines de civils dans le sud d’Israël la semaine dernière met en évidence la sauvagerie de l’attaque et la facilité avec laquelle le groupe militant semblait opérer à l’intérieur d’Israël.

Les images que l’armée israélienne a montrées lundi aux correspondants étrangers comprenaient une photo d’un bébé brûlé. On y voyait des hommes armés tirant sur les cadavres de civils dans des voitures, des militants en train de décapiter un corps avec une houe, des cadavres brûlés jetés dans une benne à ordures.

Le briefing avec les journalistes a eu lieu alors qu’Israël couper les approvisionnements vitaux à la bande de Gaza et a pilonné le territoire avec des frappes aériennes. Des centaines de milliers de soldats se sont massés à l’extérieur du territoire, prêts à l’envahir en réponse à l’assaut du Hamas au cours duquel plus de 1 400 personnes ont été tuées.

Pendant ce temps, à Gaza, le nombre de morts s’est élevé à plus de 2 700 personnes, dont de nombreux civils, selon les autorités sanitaires locales. Lundi, un porte-parole de l’armée israélienne, le contre-amiral Daniel Hagari, a accusé le Hamas d’utiliser des civils comme boucliers afin d’influencer l’opinion mondiale.

Lors des combats passés, Israël a fait l’objet de vives critiques internationales pour avoir causé la mort d’un grand nombre de civils. La diffusion de la vidéo montrant certaines des victimes de l’attaque du Hamas semble être un effort pour contrer les critiques et maintenir l’attention du monde concentrée sur la mort de civils israéliens.

« Ce n’est pas seulement une guerre contre Israël, c’est une guerre contre l’humanité », a déclaré Hagari.

L’armée a décrit d’horribles atrocités commis par des militants du Hamas contre des villes, des petites communautés agricoles et un festival de musique près de la frontière avec Gaza. Mais il n’a publié que quelques extraits de vidéo pour étayer ses affirmations.

Les dernières images étaient une démonstration incessante d’horreurs. Une partie provenait de caméras corporelles du Hamas et de vidéos publiées par des militants du Hamas sur les réseaux sociaux et vérifiées plus tard par Israël. Certains ont été emmenés par des civils alors qu’ils tentaient de s’échapper, d’autres par les premiers intervenants.

On y voyait des corps de personnes qui avaient été liées. Une pièce avec au moins sept corps réduits en cendres. Civils abattus dans les chambres, les salles de bains et les cours avant. Le sang était si épais qu’il masquait presque le sol du couloir.

Cela montre également la facilité avec laquelle les militants du Hamas se déplacent en Israël. Au kibboutz Beeri, les gens dormaient pendant que les militants scrutaient les salons sombres. Ils ont joué avec des décorations extérieures, utilisant un briquet pour enflammer un attrape-rêves accroché à la fenêtre de quelqu’un. Ils ont tiré au hasard, sur un climatiseur, sur les pneus d’une ambulance, sur un chien qui courait pour les saluer. Ils se sont perchés sur des chaises de jardin devant une maison calme, prenant une pause aquatique. Les forces de sécurité israéliennes étaient introuvables.

Le service de secours israélien plus tard on y a trouvé plus de 120 corps.

“L’ampleur de l’opération et la coordination nous ont surpris”, a déclaré Hagari. « Nous avons des renforts à la frontière de Gaza, mais ce n’était pas seulement une attaque terroriste. Il s’agissait d’une opération souveraine. C’est pourquoi ils ont réussi.

Les militants étaient bien préparés. Les vidéos montraient certains vêtus de treillis militaires pour ressembler à des soldats israéliens. D’autres étaient habillés comme des policiers. Ils portaient des attaches pour attacher les mains des victimes avant de les tuer et pour attacher les otages à l’arrière des camions. Ils se sont coordonnés à la radio.

Des dizaines de militants dans des camions ont crié et célébré sur les routes israéliennes alors que les corps et les voitures brûlaient autour d’eux.

Hagari a déclaré qu’Israël avait arrêté certains militants et les interrogeait pour savoir comment l’attaque avait été coordonnée.

L’establishment israélien de la défense et du renseignement a faire l’objet de critiques pour ne pas avoir empêché ou repoussé l’attaque, ce qui a été prévu à la vue de tous. Les communautés frontalières ont été laissées à elles-mêmes pendant des heures.

Dans les vidéos des téléphones civils, les fêtards ont pleuré en courant pour se mettre en sécurité à travers les champs où ils venaient de danser au festival de musique en plein air Tribe of Nova. Un jeune homme a filmé l’abri où lui et au moins 10 autres personnes se sont réfugiés. Des gens ensanglantés se tordaient et gémissaient sur le sol tandis que d’autres se tenaient autour d’eux, des regards terrorisés dans les yeux. On pouvait entendre des militants crier à l’extérieur.

Dans d’autres images de caméras corporelles, les militants ont facilement pénétré par effraction dans une base militaire, tuant des soldats à la réception avant de s’emparer de leurs fusils d’assaut. Un groupe de jeunes femmes soldats s’est recroquevillé lorsqu’un militant est entré dans la pièce et a commencé à tirer. Dans d’autres clips, des militants à moto ont sorti des corps des voitures, vidant leurs poches et s’emparant de leurs téléphones portables avant de repartir.

Ils ont tiré de jeunes civils, ensanglantés et stupéfaits, dans les camions par les cheveux. Alors qu’ils retournaient à Gaza, les militants joyeux ont brandi des signes de paix devant la caméra. L’armée israélienne a déclaré que les militants détenaient au moins 199 civils pris en otage à Gaza.

À Gaza, les militants se sont filmés en train de tirer le corps d’un soldat mort d’une voiture. Les jeunes hommes l’acclamaient et le piétinaient. Une jeune femme au visage abîmé a été tirée du coffre d’une voiture par les cheveux, poussée sur la banquette arrière puis chassée alors qu’une foule courait à côté.