Une compagnie maritime basée à Taïwan récompense ses employés avec 4 ans de salaire sous forme de prime annuelle

Qui n’aime pas un bonus annuel ? Lorsque votre entreprise est satisfaite de vos performances incroyables tout au long de l’année, vous obtenez un bonus. Parfois, c’est plus que prévu. Quelque chose de similaire s’est produit à Taiwan, Evergreen Marine Corp, qui célèbre une année exceptionnelle en attribuant des primes exceptionnelles à certains de ses employés. Le montant pourrait vous amuser. Selon un rapport de Bloomberg, la compagnie maritime basée à Taipei distribue des primes annuelles égales à 50 mois de salaire ou plus de quatre ans de salaire en moyenne.

La source a déclaré à l’agence de presse que l’ampleur de la manne varie en fonction du grade et de la fonction d’un employé, et que les primes démesurées ne s’appliquent qu’au personnel ayant des contrats basés à Taïwan.

Les primes annuelles ont toujours été basées sur les performances de l’entreprise pour l’année et sur les performances de l’employé, a déclaré Evergreen Marine dans le communiqué publié vendredi et a refusé de donner plus de détails.

La semaine dernière, le Economic Daily News de Taipei a rapporté que certains employés avaient reçu des paiements de plus de 65 000 dollars (environ 54 lakh Rs) le 30 décembre de l’année dernière.

Les largesses d’Evergreen Marine sont le résultat d’un boom du transport maritime sans précédent à l’échelle de l’industrie au cours des deux dernières années, entraîné par une augmentation de la demande de biens de consommation et des taux de fret alimentée par la pandémie. Les revenus de la société en 2022 devraient atteindre un record de 634,6 milliards de dollars NT (1702 crores de roupies), soit plus du triple des ventes de 2020.

Mais tous les employés d’Evergreen Marine n’ont pas eu autant de chance. Selon des informations de la maison de presse chinoise Caixin, les employés de l’entreprise basés à Shanghai se sont plaints d’un traitement injuste après n’avoir reçu que des primes représentant entre cinq et huit fois leur salaire mensuel.

Les compagnies maritimes ont été averties que l’affaiblissement rapide de la croissance mondiale, combiné à une baisse des taux de fret, risque de nuire à la rentabilité cette année. Les actions d’Evergreen Marine ont chuté de 54% l’année dernière, après un gain étonnant de 250% en 2021.

Evergreen Marine est venu sous les feux de la rampe pour toutes les mauvaises raisons au début de 2021, lorsqu’un navire qu’il exploitait s’est retrouvé coincé dans le canal de Suez.

Lisez toutes les dernières nouvelles de Buzz ici