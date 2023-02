Une compagnie de remorqueurs et un haut responsable accusés du naufrage mortel de 2021 au large de la côte nord-ouest de la Colombie-Britannique

Des accusations ont été portées contre une entreprise de remorqueurs et de barges et l’un de ses hauts responsables deux ans après le naufrage d’un remorqueur au large de la côte de la Colombie-Britannique au sud de Kitimat, tuant le capitaine et un membre d’équipage.

Des documents judiciaires montrent qu’un total de huit chefs d’accusation ont été portés contre Wainwright Marine Services et James Bates, le président de Bates Properties Ltd., qui comprend Wainwright Marine comme l’une de ses opérations.

Les accusations portent sur des violations présumées des règlements sur la santé et la sécurité au travail en vertu de la Loi sur les accidents du travail, et les dossiers judiciaires indiquent qu’une première comparution est prévue le mois prochain dans une salle d’audience de Prince Rupert.

Le capitaine de remorqueur de 58 ans Troy Pearson et le membre d’équipage de 25 ans Charley Cragg sont décédés, tandis qu’un troisième membre d’équipage a survécu, lorsque le remorqueur Ingenika est tombé dans une tempête en février 2021 alors qu’il remorquait une barge.

L’épouse de Pearson, Judy Carlick Pearson, a déclaré à The Northern View que les deux dernières années ne semblent pas longues.

“Il n’y aura jamais justice pour Troy ou Charlie. Il n’y aura jamais… cela n’arrivera jamais juste à cause de l’ampleur de la perte que nous avons subie », a-t-elle déclaré.

« Nous sommes de nouveau en février et le temps est aléatoire. Il y a des tempêtes arctiques qui arrivent partout et dans deux ans pour nous – on dirait que c’est arrivé hier.

“Nous espérions à l’origine des accusations de négligence causant la mort, et malheureusement, ce n’est pas le cas”, a poursuivi la veuve.

«Nous devons continuer à nous battre pour un héritage clair pour ces gars parce qu’ils étaient des hommes honorables, des marins honorables et diligents dans ce qu’ils ont fait. Nous devons nous lever et faire du bruit à ce sujet parce que nous ne voulons pas que cela arrive aux futurs marins.

Le site Web de Transports Canada indique que Wainwright et Bates Properties ont été condamnés à une amende totale de 62 000 $ l’an dernier pour des infractions qui comprenaient le fait de ne pas s’assurer qu’un nombre suffisant de membres d’équipage correctement formés se trouvaient à bord de l’Ingenika.

Le Bureau de la sécurité des transports a d’abord effectué une brève enquête sur le naufrage, mais après qu’une pétition de 10 000 noms a été soumise par la veuve de Pearson, l’affaire a été étendue à une enquête de classe 3, ce qui signifie qu’elle “peut avoir des conséquences importantes qui attirent un haut niveau d’intérêt public”. .”

Le site Web du conseil indique que l’enquête est maintenant dans la phase de rapport, mais aucune date de publication n’a encore été fixée.

Les membres des familles des victimes souhaitent également que l’Ingenika soit remonté du fond du canal Gardner sur la côte centrale de la Colombie-Britannique, en partie parce que le remorqueur a coulé avec 3 500 litres de carburant diesel à bord, mais aussi parce qu’ils croient que l’épave pourrait indiquer d’éventuels dysfonctionnements, carences ou instabilité.

Transports Canada a déclaré qu’il soutiendrait la récupération, si elle était dirigée par le bureau de sécurité, mais a averti que le remorqueur se trouve à une profondeur qui pourrait compliquer l’effort.

Taylor Bachrach, député de Skeena Bulkley et critique des transports, fait pression pour des restrictions plus strictes depuis l’incident. Bachrach a déclaré que les accusations sont une étape importante dans la réalisation de la justice pour les familles, mais il reste encore beaucoup à faire.

«Le gouvernement et le système judiciaire doivent utiliser tous les outils disponibles pour tenir les entreprises négligentes responsables et protéger la vie des travailleurs.»

« Tenir une entreprise responsable n’est pas suffisant pour protéger les marins qui traversent la côte de la Colombie-Britannique », a-t-il déclaré. « Depuis des années, les travailleurs réclament des réglementations fédérales plus strictes, des inspections obligatoires et une application appropriée. Deux ans ont passé. Deux ouvriers morts. Et [the Transportation Minister] n’a pas changé une seule mesure de sécurité. Pourquoi?”

The Northern View a contacté Wainwright Marine pour obtenir des commentaires, mais aucun appel n’a été renvoyé.

https://www.thenorthernview.com/news/prince-rupert-tugboat-crash-in-gardner-canal-injuring-crew-member/