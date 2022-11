Une compagnie d’assurance a discriminé un Abénakis, selon la Commission des droits de la personne du Québec

La Commission des droits de la personne du Québec a conclu qu’une compagnie d’assurance avait fait preuve de discrimination envers un ancien député du Parti québécois parce qu’il est autochtone.

En octobre 2018, Alexis Wawanoloath, qui habite à Odanak, une réserve des Premières Nations des Abénakis dans le centre du Québec, a déclaré que l’Industrielle Alliance avait refusé d’assurer sa voiture après leur avoir donné son adresse.

L’enquête de la commission a révélé que le système informatique de l’entreprise étiquetait les dossiers des candidats qui vivent dans des réserves avec un code, « RESIN ». Cette fonctionnalité empêcherait systématiquement le passage des transactions.

“Quand on te refuse des choses comme ça, ça te fait te demander, quelle est ta place [in society]», a déclaré Wawanoloath, qui est devenu en 2007 le premier Autochtone à être élu à l’Assemblée nationale. « À ce moment-là, j’étais très triste, en colère et confus.

Il qualifie cette décision de “victoire partielle” pour lui personnellement, mais se dit déçu que la commission n’ait pas enquêté plus avant sur la nature systémique de l’affaire.

“Le sujet central de cette affaire est le racisme systémique que nous avons vu dans le secteur des assurances”, a-t-il déclaré.

Il a ajouté la commission et le Autorité des marchés financiers a déclaré il y a deux ans qu’ils examineraient l’aspect systémique de l’affaire, mais il n’a encore rien entendu à ce sujet.

La commission demande à Industrielle Alliance de payer à Wawanoloath 10 000 $ pour dommages moraux en vertu des articles 4, 10 et 12 de la Charte québécoise des droits et libertés.

Il recommande également que l’entreprise paie 10 000 $ supplémentaires en dommages-intérêts punitifs pour violation illégale et intentionnelle de ses droits – un montant que Wawanoloath juge insuffisant.

« Pour une grande entreprise comme Industrielle Alliance, c’est une petite tape sur les doigts, dit-il. “Ce n’est pas dissuasif… [which] c’est pourquoi les dommages-intérêts punitifs existent.”

La décision n’est pas exécutoire, mais si l’affaire est portée devant le Tribunal des droits de la personne de la province, toute décision serait exécutoire.

Industrielle Alliance n’a pas répondu dans les délais de publication.

« Redlining » au Québec

Selon le rapport de la commission, Odanak est l’une des cinq communautés autochtones où l’entreprise limite ses services.

La réserve est à moins d’un kilomètre de Pierreville, une communauté autochtone que Industrielle Alliance dessert sans restriction, indique le document. Il n’a pas précisé les quatre autres communautés autochtones ciblées. Le rapport montre également que les pratiques de l’entreprise excluent de manière disproportionnée les personnes des communautés autochtones.

Fo Niemi, directeur exécutif du Centre de recherche-action sur les relations raciales, à gauche, a déclaré que l’affaire était un exemple de “racisme institutionnalisé”. (Steve Rukavina/CBC)

Fo Niemi, directeur exécutif du Center for Research-Action on Race Relations, affirme que cette discrimination est un exemple clair de redlining – une pratique discriminatoire refusant des services à de grandes populations de résidents noirs et latinos aux États-Unis qui vivent dans des quartiers spécifiques.

“Nous avions espéré que la décision légitimerait le concept de redlining dans le secteur des services financiers avec cette décision”, a déclaré Niemi. “Mais la commission a choisi de rester silencieuse.”

Si cette affaire est portée devant le Tribunal des droits de la personne, ce sera l’occasion pour Wawanoloath de soulever à nouveau cette question, a-t-il déclaré.

“Il s’agit de colonialisme institutionnalisé, et il doit en finir avec l’ensemble de l’industrie”, a déclaré Niemi.

Il a ajouté qu’il espère que les actions de Wawanaloath encourageront davantage d’Autochtones vivant dans des communautés à travers le Québec à porter plainte.

“Nous parlons de centaines de personnes qui peuvent – et devraient – porter plainte parce que leur droit à l’égalité a été nié”, a déclaré Niemi.