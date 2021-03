L’Association du transport aérien international a revendiqué une victoire pour son programme de certificat de vaccin, indiquant un vol Singapour-Londres comme preuve de concept pour son application de suivi de la santé. Mais tout le monde n’est pas ravi par l’idée.

Le premier voyageur à utiliser le certificat de santé numérique Travel Pass spécialement conçu par l’IATA a atterri avec succès mercredi à l’aéroport d’Heathrow à Londres sur un vol au départ de Singapour, a annoncé l’organisme de l’industrie du transport aérien dans un communiqué de presse, affirmant que la technologie allait « aider les voyageurs et les gouvernements de manière sûre, pratique et efficace”Pour maintenir les informations d’identification des visiteurs en matière de santé et leurs propres citoyens en bonne santé, alors que la population mondiale a hâte de reprendre ses activités normales après un an de verrouillage étouffant de Covid-19.

Malgré la fanfare, les implications négatives des libertés civiles pour les passagers qui seront censés utiliser ces nouvelles applications numériques – et le Travel Pass de l’IATA n’est que l’une des nombreuses – ont été largement ignorées dans le discours public des compagnies aériennes et de l’industrie participantes. organisations.

« Les informations d’identification en matière de santé numérique seront essentielles à mesure que les frontières rouvriront et que les restrictions de voyage seront progressivement levées dans le monde entier», A déclaré JoAnn Tan, vice-président directeur par intérim de la planification marketing de Singapore Airlines, dans un communiqué de presse de l’IATA publié mercredi. L’exécutif n’a apparemment rien vu de plus sinistre que «en utilisant des solutions numériques sécurisées pour vérifier les informations d’identification de santé et soutenir une expérience de voyage sûre et transparente pour nos clients»Dans une application dont on pourrait théoriquement s’attendre à ce qu’elle contienne des données de santé sensibles pour l’ensemble de la population voyageant en avion.

Certaines compagnies aériennes, comme Qantas en Australie, Cebu Pacific aux Philippines et Ryanair en Irlande, se sont empressées d’adopter la notion de « jab et aller»Les voyages aériens obligatoires pour les vaccins, alors même que certaines agences de voyages se sont hérissées à l’idée d’obliger les voyageurs aériens à prendre un vaccin dont ils ne veulent pas.

En annonçant son nouveau passeport Covid-19 en décembre, Singapore Airlines a insisté sur le fait que le nouveau modèle biométrique faisait simplement partie du vanté « nouvelle normale»Pour les voyages dans le monde.

Mais alors que l’Europe se précipite pour installer son propre système de voyage basé sur un certificat de santé et rouvrir au tourisme, les chefs d’État s’inquiètent du type de bases de référence à utiliser pour évaluer la santé sans exiger l’un des demi-douzaines de jabs, qui ont tous des degrés divers. acceptation entre les États membres. Mercredi, la Serbie était le seul pays européen à avoir vacciné plus de 10% de ses citoyens, et aucun dirigeant européen n’a été disposé à exiger publiquement la vaccination comme condition préalable pour voyager (bien que les responsables français et britanniques aient joué avec le concept). Le gouvernement israélien s’est montré plus disposé que certains de ses voisins à utiliser le vaccin à la fois comme carotte et comme bâton, menaçant les refusenik d’exclure les avantages de la civilisation.

Même les organismes internationaux de l’industrie du tourisme n’ont pas trouvé d’accord sur leur vision d’un avenir médiatisé par la surveillance. Gloria Guevara, chef du Conseil mondial du voyage et du tourisme, a averti en décembre que si les gouvernements commençaient à imposer la vaccination pour les voyages en 2021, ils le feraient « tuer leur secteur. » Ce n’est pas une menace oiseuse, les industries du transport aérien et du tourisme ayant subi une hémorragie de 3,8 billions de dollars dans le monde l’an dernier seulement, bien que le directeur de l’IATA, Alexandre de Juniac, ait affirmé la semaine dernière que «faim » être « libre à nouveau»Accélérerait au second semestre 2021, mais le rythme dépendrait de la rapidité avec laquelle les États ouvrent leurs frontières à mesure que les programmes de vaccination s’accélèrent.

D’autres voix ont suggéré que sans une volonté de compromis sur certaines libertés civiles, les résidents des démocraties occidentales pourraient se trouver encore plus éloignés de leur zone de confort, contraints de participer à des systèmes conçus par des pays plus autoritaires (ou Big Tech).

Mais d’autres entités qui ont adopté depuis longtemps l’idée d’un passeport de santé pensent que le certificat de vaccination de l’IATA ne va tout simplement pas assez loin. Un modèle qui a été largement testé sur des compagnies aériennes telles que Lufthansa, United et Virgin Atlantic est basé sur une conception conçue par le Forum économique mondial, testée et construite en partenariat avec le projet Commons, financé par la Fondation Rockefeller.

L’application utilise une technologie similaire au projet d’identité numérique du voyageur connu sur lequel le WEF travaille depuis des années, une combinaison de passeport biométrique, de carte bancaire et de suivi de réputation fonctionnant sur la blockchain.

