La sénatrice de l’État de l’Alaska, Lora Reinbold, a été bannie des vols d’Alaska Airlines.

« Nous avons informé la sénatrice Lora Reinbold qu’elle n’est pas autorisée à voyager avec nous en raison de son refus continu de se conformer aux instructions des employés concernant la politique actuelle des masques », a déclaré Tim Thompson, porte-parole de la compagnie aérienne, à USA TODAY dans un communiqué envoyé par courrier électronique.

La suspension, qui a pris effet immédiatement, est «en attente d’un examen plus approfondi», selon Thompson.

Reinbold, une républicaine qui a été un fervent opposant aux règles du masque, a abordé l’interdiction dans un message Facebook dimanche, écrivant qu’elle était « raisonnable » avec tous les employés. « Je me suis renseignée sur l’exemption de masque avec les employés coincés au comptoir », a-t-elle déclaré, notant qu’elle était « respectueuse des politiques d’Alaska Airlines ».

Elle a ajouté qu’elle espérait être sur un vol d’Alaska Airlines dans un proche avenir.

La semaine dernière, Reinbold a été enregistré à l’aéroport international de Juneau en train de se disputer avec le personnel d’Alaska Airlines au sujet des politiques relatives aux masques. UNE vidéo publiée sur les réseaux sociaux semble montrer le personnel de la compagnie aérienne disant à Reinbold que son masque doit couvrir son nez et sa bouche.

Elle a ajouté un commentaire à son message selon lequel même si elle « ne trouve pas que la politique relative aux masques est justifiée et que je ne veux pas que les entreprises violent les droits civils », elle portait toujours un écran facial lors de l’enregistrement et portait un masque pendant le vol malgré une exemption.

Selon le site Web d’Alaska Airline, les exemptions médicales nécessitent «une documentation d’un fournisseur de soins de santé agréé indiquant votre incapacité à porter un masque en raison de votre handicap» et une preuve d’un résultat négatif au test COVID-19 pris dans les 72 heures suivant le vol. Le site Web indique également que les écrans faciaux peuvent être portés pour compléter un masque facial approuvé, mais pas seuls. Le post de Reinbold ne sait pas si elle portait un écran facial et un masque ensemble.

Dans son commentaire, Reinbold a déclaré qu’elle avait des tests « négatifs hebdomadaires » mais n’a pas indiqué combien de jours avant le vol elle avait été testée négative.

Reinbold a été un opposant virulent aux mesures d’atténuation du COVID-19 et s’est opposé à plusieurs reprises à la politique de masque d’Alaska Airlines, qui a été promulguée avant le mandat du gouvernement fédéral exigeant des masques sur les vols, les trains, les bus et autres transports que le président Joe Biden a institué plus tôt cette année. .

Avant le mandat du masque fédéral, les compagnies aériennes américaines avaient leurs propres règles de masque en place pour endiguer la propagation du COVID-19.

L’année dernière, Reinbold a qualifié le personnel d’Alaska Airlines de «harceleurs de masques» après avoir été invités par les agents de bord à porter un masque à bord d’un vol, a rapporté l’Anchorage Daily News. Après l’incident, elle aurait envoyé un gâteau à des agents de bord portant l’inscription: «Je suis désolée si je vous ai offensé.»

Alaska Airlines a interdit plus de 500 personnes.

Thompson a déclaré que la durée de l’interdiction de Reinbold sera déterminée par l’examen.

On ne savait pas immédiatement comment Reinbold, qui était dans le centre-sud de l’Alaska ce week-end, pourrait se rendre à Juneau où la session législative reprend lundi. Aucune autre compagnie aérienne n’a prévu de vols entre Anchorage et Juneau, et un voyage en ferry peut prendre plusieurs jours.

Mais Reinbold a publié des images sur Facebook, écrivant qu’elle avait trouvé un moyen de se rendre au Capitole par la route et le ferry. «Alaska, je suis allée vers de nouveaux sommets pour vous servir et avoir une nouvelle appréciation du système de ferry maritime», écrit-elle.

Les législateurs peuvent participer aux réunions des comités par téléconférence, mais ne peuvent pas voter à distance à la Chambre ou au Sénat selon les procédures actuelles.

USA TODAY a contacté la compagnie aérienne et le bureau de Reinbold pour plus d’informations.

Contribuer: The Associated Press