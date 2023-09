Une compagnie aérienne européenne introduit une zone sans enfants sur ses vols. Le Canada est-il le prochain? – National

Les passagers voyageant avec Corendon Airlines auront bientôt accès à une section sans enfants sur certains vols — pour un prix — mais les experts disent qu’il ne faut pas s’attendre à la même chose au Canada de si tôt.

La compagnie aérienne de loisirs turco-néerlandaise a annoncé qu’elle lancerait une zone « réservée aux adultes » pour les clients âgés de 16 ans et plus sur ses liaisons entre Amsterdam et Curaçao à partir du 3 novembre.

La zone est destinée aux adultes sans enfants, « et aux voyageurs d’affaires qui souhaitent travailler dans un environnement calme », ​​précise la compagnie aérienne. a déclaré dans un communiqué de presse 23 août.

Il sera séparé des autres voyageurs « au moyen de murs et de rideaux », précise-t-on. La zone comprend 102 sièges à l’avant de l’avion, chacun coûtant 45 euros par voyage, soit environ 66 dollars canadiens. Un siège avec plus d’espace pour les jambes coûte 100 euros, soit environ 147 $ canadiens.

La compagnie aérienne affirme croire que la zone « réservée aux adultes » permettra également aux parents de voyager en toute tranquillité sans se soucier de la manière dont leurs enfants pourraient déranger les passagers, mais les experts de l’aviation sont sceptiques.

John Gradek, chargé de cours et coordonnateur du programme de gestion de l’aviation à l’Université McGill, a déclaré que la compagnie aérienne pourrait ne pas être en mesure d’offrir aux passagers ce qu’elle promet sur le plan opérationnel.

« Les gens essayaient une fois, peut-être deux fois (et ensuite) découvraient qu’il y avait de nombreux problèmes opérationnels liés à la sécurité de la cabine des enfants », a déclaré Gradek à Global News.

« C’est un concept très difficile à mettre en œuvre. Je ne pense pas que les personnes qui conçoivent ces produits comprennent vraiment à quel point cela peut être complexe.





Gradek a déclaré que la compagnie aérienne ferait probablement ce qu’elle pouvait pour attirer des affaires sur un marché très occupé.

« Je pense qu’ils essaient de gagner du terrain sur le marché, mais ce n’est pas un phénomène qui – surtout avec les prix qu’ils veulent facturer – sera très acceptable », a-t-il déclaré.

Corendon est la première compagnie aérienne européenne à proposer des sièges sans enfants, mais d’autres compagnies aériennes à bas prix dans le monde ont déjà adopté des variantes.

La compagnie aérienne américaine à bas prix Breeze Airways a mis en place l’année dernière une politique de sièges familiaux gratuits. Les familles avec de jeunes enfants peuvent sélectionner leurs sièges ensemble dans une « section familiale » dédiée de l’avion, sans frais supplémentaires.

Scoot, basé à Singapour, a mis en place une section silencieuse de ses avions appelée « Scoot-in-Silence » en 2013. La zone silencieuse de la cabine économique est réservée aux passagers âgés de 12 ans ou plus et offre un espace supplémentaire pour les jambes et des appuie-tête réglables.

AirAsia X propose une « zone tranquille » pour les passagers de 10 ans et plus. La société indienne IndiGo a également annoncé une zone sans enfants en 2016, destinée aux voyageurs d’affaires.

Des zones sans enfants viendront-elles au Canada ?

Pour ceux qui espèrent pouvoir réserver quelque chose de similaire sur une compagnie aérienne canadienne, Gradek a conseillé de ne pas retenir son souffle.

« Je pense que l’industrie aérienne au Canada comprend qu’il s’agit d’un niveau de complexité et d’une stratégie de marketing qui n’ont aucune valeur à long terme », a-t-il déclaré.

Gradek a expliqué qu’en bloquant une section d’un vol, il se peut qu’il n’y ait pas suffisamment de sièges pour satisfaire une demande au plein tarif. Les passagers ne peuvent pas embarquer sur le vol de leur choix car une section de l’avion est réservée aux familles. À long terme, si moins de sièges sont occupés, les compagnies aériennes risquent de perdre de l’argent.

«C’est quelque chose que les compagnies aériennes (canadiennes) comprennent», a déclaré Gradek. « Ils comprennent qu’il y a certains inconvénients à proposer des sections pour enfants à bord des avions qui bloquent un certain nombre de sièges. »





Robert Kokonis, président et directeur général de la société de conseil en aviation Air Travel Inc., a fait écho aux sentiments de Gadek, qualifiant la zone sans enfants de Corendone de « un peu un stratagème politique ».

« Je ne vois pas du tout que cela se propage au Canada », a déclaré Kokonis à Global News.

« Et si j’excluais à bord cinq enfants qui pourraient en fait être bien élevés, mais que j’ai quelqu’un assis dans une rangée derrière moi qui parle sans arrêt pendant tout le vol ? Où tracez-vous la limite ? Sur cette seule base, je ne m’attends pas à voir beaucoup de demande… ni à ce que d’autres compagnies aériennes emboîtent le pas », a-t-il déclaré.

Kokonis a déclaré qu’avoir des enfants à bord d’un navire public est « une réalité de la vie ».

« Tout le monde a le droit de voyager », a-t-il déclaré.