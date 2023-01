Une compagnie aérienne britannique cesse ses activités et annule tous ses vols

La compagnie aérienne britannique Flybe a déclaré samedi qu’elle avait cessé ses activités et que tous les vols avaient été annulés.

“Nous sommes tristes d’annoncer que Flybe a été placé sous administration”, a tweeté la compagnie aérienne.

“Flybe a maintenant cessé ses activités. Tous les vols Flybe depuis et vers le Royaume-Uni sont annulés et ne seront pas reprogrammés”, a-t-il déclaré.

L’Autorité de l’aviation civile du Royaume-Uni a conseillé aux passagers ayant réservé avec Flybe de ne pas se rendre à l’aéroport.

“Il est toujours triste de voir une compagnie aérienne entrer dans l’administration et nous savons que la décision de Flybe d’arrêter ses activités sera bouleversante pour tous ses employés et clients”, a déclaré le directeur des consommateurs de la CAA, Paul Smith, dans un communiqué.

“Nous exhortons les passagers prévoyant de voyager avec cette compagnie aérienne à ne pas se rendre à l’aéroport car tous les vols Flybe sont annulés.”

Flybe n’était revenu dans le ciel qu’en avril après avoir fait faillite alors que la crise des coronavirus éclatait et détruisait une grande partie du marché du voyage.

Il opérait jusqu’à 530 vols par semaine sur des liaisons au départ de Belfast, Birmingham et Heathrow vers des villes du Royaume-Uni, et à l’international vers Amsterdam et Genève.

Avant de faire faillite, c’était un leader dans le secteur des vols intérieurs au Royaume-Uni.

Ses actifs ont été achetés par Thyme Opco, qui est lié au fonds spéculatif américain Cyrus Capital.