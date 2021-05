La compagnie aérienne australienne Qantas a annoncé avoir vendu les billets pour le prochain «vol vers nulle part» en un temps record de 2,5 minutes. L’événement du 26 mai permettra aux voyageurs de contempler la supermoon complète et l’éclipse lunaire à plus de 40000 pieds dans le ciel, CNN rapporté le 13 mai.

Qantas est connu pour avoir organisé de tels voyages spéciaux et, en octobre de l’année dernière, avait emmené les Australiens dans un tour de joie similaire pour lequel les créneaux horaires étaient remplis en 10 minutes, malgré la pandémie.

Le prochain vol spécial donnera aux voyageurs une chance d’admirer de près l’éclipse lunaire dans un Boeing 787 Dreamliner, connu pour ses grandes fenêtres, donnant ainsi une vue claire de la supermoon aux passagers.

Le prix du vol de trois heures, qui partira de Sydney, a commencé à 499 dollars australiens en classe économique, tandis que ceux qui voyagent à l’intérieur des cabines d’affaires débourseront au moins 1499 dollars.

La NASA a expliqué que la lune sera proche de sa position orbitale la plus proche de la Terre, en raison de laquelle le nom de supermoon vient, et qu’elle paraîtra donc plus brillante à l’œil humain.

La lune apparaîtra rougeâtre aux gens dans certaines parties du monde le 26 mai en raison de l’éclipse lunaire.

Cependant, le prochain événement Qantas a été soumis au scanner d’activistes écologistes, qui ont critiqué le transporteur australien pour avoir brûlé inutilement du carburant et augmenté l’empreinte carbone dans le monde, qui n’a pas encore élaboré de plan concret pour lutter contre le changement climatique.

Les Amis de la Terre, un réseau international de groupes environnementaux, avait critiqué l’événement de l’année dernière par Qantas, le qualifiant de «définition d’un voyage inutile», a déclaré CNN citant un porte-parole de l’organisation.

À la suite des critiques, Qantas s’était engagé à neutraliser à 100% les émissions de carbone du vol d’octobre et avait annoncé son intention de faire de même pour le voyage d’agrément du 26 mai.

L’éclipse lunaire est différente de l’éclipse solaire qui ne doit pas être vue à l’œil nu.

