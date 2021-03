Pour augmenter les revenus au milieu des pertes importantes subies en raison de la pandémie de coronavirus, Qantas Airlines en Australie a relancé un vieux gadget pour attirer les dépliants – les «vols mystères».

L’industrie du transport aérien étant confrontée à de lourdes pertes et fermetures en raison des interdictions et des restrictions de voyage, beaucoup, comme Qantas et d’autres, ont recours à une variété de méthodes pour attirer les clients.

Qantas lance les vols d’une journée à travers l’Australie dans le but de relancer les voyages intérieurs et le tourisme en Australie en faisant appel aux souvenirs nostalgiques des voyageurs de ces vols des années 90.

Que sont les vols mystères?

Les «vols mystères» sont comme les vols réguliers. La seule différence est que dans ce cas, les voyageurs ne sont pas informés de la destination à l’avance. Contrairement aux vols réguliers dans lesquels les voyageurs achètent des billets pour se rendre à une destination particulière, les «vols mystères» maintiennent un angle de mystère et les voyageurs n’ont aucune idée de l’endroit où le vol peut atterrir. En règle générale, les destinations sont à une distance de l’endroit où les vols aller et retour sont possibles en l’espace d’une journée.

Le concept est similaire au concept de «vols vers nulle part» que Qantas a expérimenté l’année dernière, alors même que la pandémie et le verrouillage qui en a résulté ont poussé l’industrie aéronautique contre le mur. Les restrictions de voyage causées par la pandémie ont conduit plusieurs compagnies aériennes à réduire leur nombre d’employés et certaines ont même fermé leurs portes.

Pour faire face aux pertes et encourager un tourisme sûr Covid, Qantas a introduit des «vols vers nulle part» – des vols de jour qui décolleraient et atterriraient dans le même aéroport. Sans s’arrêter nulle part, les vols couvriraient plusieurs destinations australiennes avant d’atterrir depuis le même aéroport.

Avec les nouvelles souches de coronavirus, les voyages internationaux devraient rester fermés jusqu’en 2022. À ce moment-là, des transporteurs comme Qantas en Australie ont demandé au gouvernement des assurances sur les voyages intérieurs.