Une compagnie aérienne asiatique va peser les passagers

Korean Air déterminera si les avions plus lourds peuvent déséquilibrer les avions

Les passagers voyageant avec Korean Air seront invités à monter sur la balance avant d’embarquer dans les semaines à venir, afin d’aider les régulateurs de Séoul à mettre à jour les normes de masse et de centrage des avions, ont rapporté les médias sud-coréens cette semaine.

Des stations de pesée seront installées à l’aéroport de Gimpo de Séoul pour les passagers nationaux du 28 août au 6 septembre, et à l’aéroport d’Incheon pour les passagers internationaux du 8 au 19 septembre, a rapporté lundi le quotidien coréen JoongAng.

La compagnie aérienne enregistrera le poids de chaque passager ainsi que ses bagages à main, qui seront transmis au ministère du Territoire, des Infrastructures et des Transports du pays. Le ministère utilisera ensuite ces données pour calculer le poids moyen d’un passager type, qui sera utilisé pour élaborer des réglementations sur la disposition des sièges et la quantité de carburant supplémentaire qu’un avion doit transporter.

Le personnel de la compagnie aérienne a souligné que les passagers en surpoids n’auraient pas à payer plus et que toutes les données collectées seraient anonymisées. Cependant, ce message semble avoir été perdu pour le public coréen, qui s’est tourné vers les réseaux sociaux pour s’exprimer sur d’éventuelles grosses humiliations à l’aéroport.

« C’est gênant que les autres connaissent mon poids » lire un commentaire cité par le journal. D’autres ont demandé « Si je pèse moins, est-ce qu’ils me laisseront emporter plus de bagages ? » et « Est-ce que je serai facturé plus si je pèse plus ? »

Air New Zealand a également demandé aux passagers de monter sur la balance avant de prendre l’avion plus tôt cet été. Dans un communiqué, la compagnie aérienne a indiqué que l’enquête – qui était facultative – était « essentiel » à l’exploitation sûre et efficace de l’avion.

Selon les données de 2021, l’homme adulte sud-coréen moyen pèse 74,1 kg (163,4 lb), tandis que la femelle moyenne pèse 58,6 kg (129 lb). L’Américain moyen est considérablement plus lourd, les mâles pesant 90,6 kg (199,7 lb) et les femelles pesant 77,5 kg (170,9 lb), selon les chiffres de 2018 des Centers for Disease Control and Prevention.