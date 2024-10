Une compagnie aérienne allemande sanctionnée pour « discrimination » à l’égard des passagers juifs — RT World News

Lufthansa a interdit à plus de 120 hommes juifs orthodoxes de monter à bord de leur vol de correspondance en mai 2022

Le ministère américain des Transports (DOT) a annoncé une amende de 4 millions de dollars contre la compagnie aérienne nationale allemande Lufthansa pour prétendue discrimination à l’égard d’un groupe de passagers juifs.

Selon un DOT déclaration Mardi, la compagnie aérienne a interdit à 128 passagers juifs, pour la plupart portant des vêtements juifs orthodoxes traditionnels, d’embarquer sur leur vol de correspondance en Allemagne en mai 2022.

Le DOT a déclaré avoir reçu plus de 40 plaintes pour discrimination de la part de passagers juifs qui avaient reçu un billet pour un vol depuis l’aéroport John F. Kennedy de New York, avec une escale à Francfort, en Allemagne, et une destination finale à Budapest, en Hongrie.

L’enquête du département sur les plaintes a conclu que Lufthansa avait interdit à l’ensemble du groupe de passagers juifs d’achever leur voyage vers Budapest sur la base d’une mauvaise conduite présumée de quelques-uns d’entre eux. Selon les médias, certaines personnes auraient refusé de se conformer aux règles de la compagnie aérienne exigeant qu’elles portent des masques.



« Sur la base de la mauvaise conduite présumée de certains passagers », le département a dit, le personnel de Lufthansa « les a tous traités comme s’ils formaient un seul groupe et leur a refusé l’embarquement », même si de nombreux passagers ne se connaissent pas ou ne voyagent pas ensemble.

Les médias locaux allemands ont rapporté à l’époque que le personnel de la compagnie aérienne avait exclu les passagers reconnaissables comme juifs parce qu’ils portaient une calotte crânienne ou des sidelocks. Une vidéo de l’incident aurait montré le personnel de Lufthansa disant aux passagers que « tout le monde doit payer » pour les erreurs de quelques-uns.















Selon le DOT, l’amende infligée à Lufthansa est la plus importante jamais imposée par l’agence. « discrimination. »



« Personne ne devrait faire l’objet de discrimination lorsqu’il voyage, et l’action d’aujourd’hui envoie un message clair au secteur du transport aérien : nous sommes prêts à enquêter et à prendre des mesures chaque fois que les droits civils des passagers sont violés. » » a déclaré le secrétaire américain aux Transports, Pete Buttigieg.

Lufthansa a déclaré mardi dans un communiqué que depuis l’incident, elle avait pleinement coopéré avec le DOT pendant que ce dernier menait son enquête.

Le transporteur allemand s’est alors excusé pour l’incident, affirmant qu’il avait « Tolérance zéro à l’égard du racisme, de l’antisémitisme et de toute forme de discrimination ». La compagnie a déclaré plus tard qu’elle était parvenue à un accord avec la plupart des passagers juifs exclus.