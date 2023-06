Une compagnie aérienne a perdu son équipement, anéantissant son rêve de parcourir le West Coast Trail. Puis des étrangers sont intervenus pour aider

Cragun Foulger rêvait depuis longtemps de parcourir le West Coast Trail, la randonnée accidentée de 75 kilomètres le long de la côte ouest de l’île de Vancouver, considérée comme un voyage incontournable pour les randonneurs et les aventuriers.

« C’était tellement attrayant », a déclaré Foulger à CBC Sur la côte de Salt Lake City. « Cela incarnait tout ce que j’aime vraiment dans la randonnée. »

Le voyage de Foulger en Colombie-Britannique plus tôt ce mois-ci a été presque ruiné, a-t-il dit, après que sa compagnie aérienne a perdu tout son équipement de randonnée, mais il a réussi à terminer la randonnée entre Port Renfrew et Bamfield grâce à la gentillesse d’étrangers.

Foulger dit qu’il a passé beaucoup de temps à se préparer pour la randonnée, à s’assurer qu’il était en bonne condition physique et qu’il avait tout l’équipement approprié.

Il a également rejoint un Groupe Facebook dédié au West Coast Trail. Les groupes Facebook peuvent rapidement sombrer dans les querelles, a-t-il dit, mais celui-ci était différent, offrant des conseils et des encouragements alors qu’il entreprenait son voyage de rêve.

Foulger a volé de Salt Lake City à Victoria. Quand il est descendu de l’avion, il a attendu au carrousel à bagages mais il n’y avait aucun signe de son équipement.

« J’ai en quelque sorte traversé tous les cycles de deuil en 15 minutes environ », a-t-il déclaré.

Il avait atteint le stade de l’acceptation, a-t-il dit, et s’est rendu en ville depuis l’aéroport avec les vêtements et les chaussures de randonnée qu’il portait, sa carte d’identité, sa brosse à dents et son dentifrice.

Le 3 juin, Foulger a posté un message sur le groupe Facebook pour expliquer ce qui s’était passé et remercier tout le monde pour son soutien dans la planification du voyage.

Le but du message n’était pas de demander de l’aide, dit-il, mais de fournir une mise à jour aux membres du groupe.

Il a écrit qu’il prévoyait de passer du temps à Victoria avant de retourner en Utah.

« Il y a eu une énorme effusion, juste un déluge de gens disant: » Non, vous ne pouvez pas faire ça « », a déclaré Foulger.

Cragun Foulger dit qu’il s’est lié d’amitié avec d’autres randonneurs sur le West Coast Trail. (Cragun Foulger/CBC)

Michael Anderson, le propriétaire du West Coast Trail Express, qui propose un service de navette vers le sentier, a proposé de venir le chercher et de l’équiper d’un sac à dos, d’une tente, de bâtons, d’un sac de couchage et d’autres équipements.

Foulger avait un billet pour le West Coast Trail Express, alors Anderson l’a conduit au début du sentier à Port Renfrew.

Anderson dit qu’il était heureux d’offrir son aide.

« Je ne sais pas pourquoi je ne le ferais pas », a-t-il déclaré. « Je ne pensais pas qu’il y avait une autre option. J’étais si heureux que nous puissions le mettre en place. »

Cragun Foulger dit que son expérience sur le West Coast Trail a dépassé ses attentes. (Cragun Foulger/Facebook)

Wayne Aitken, co-auteur de Ampoules et bonheurun guide de sentiers maintenant dans sa 10e édition, proposait des articles qu’Anderson ne pouvait pas fournir.

Au total, Foulger a remercié 19 personnes dans son message Facebook.

« Au-delà de ce que j’aurais pu imaginer »

Foulger dit qu’il a terminé la randonnée, se faisant des amis avec d’autres randonneurs en cours de route.

L’expérience a été « au-delà de ce que j’aurais pu imaginer », a-t-il déclaré.

À son retour à Salt Lake City, la compagnie aérienne avait retrouvé son équipement et le lui avait rendu. Il aurait été facile d’être frustré, mais il a dit que le voyage avait servi de leçon de gratitude.

« Je suis juste extrêmement conscient d’essayer d’être une personne plus gentille et plus douce et d’essayer de diriger avec service, patience et compassion parce que c’est ce que toutes ces personnes m’ont donné. »