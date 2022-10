Une communauté éloignée du nord-ouest de la Colombie-Britannique se retrouve sans service d’incendie en raison d’une pénurie de bénévoles – Kelowna Capital News

Si un incendie se déclare à Dease Lake, qui viendra quand quelqu’un appellera le 911 ?

C’est la question que se posent probablement les résidents après que le service d’incendie local a été contraint de fermer ses portes la semaine dernière en raison d’un manque de bénévoles.

La protection contre les incendies a été suspendue dans la communauté éloignée du nord-ouest de la Colombie-Britannique, à environ sept heures de route au nord de Terrace en direction du Yukon. Pour près de 200 foyers, cela signifie devoir se débrouiller seul en cas d’incendie.

Rick Boehm, chef des pompiers du district régional de Kitimat-Stikine (RDKS), a déclaré qu’ils devaient combler et former au moins 15 postes afin de relancer les opérations et de se conformer aux exigences provinciales.

Dease Lake s’est retrouvé avec un seul pompier après que la majorité des volontaires aient soudainement quitté la communauté.

“C’est une population très transitoire à Dease Lake et ce qui s’est passé, c’est qu’un nombre important d’entre eux ont été transférés hors de la communauté cette année, ce qui a laissé le vide si rapidement que nous n’avons pas pu récupérer”, a déclaré Boehm.

“C’est ce qui nous a pris au dépourvu cette année.”

Une séance de sensibilisation à Dease Lake a vu huit bénévoles inscrits et prêts à commencer la formation. Bien que le chef des pompiers ne puisse pas encore dire quand les services reviendront, il est optimiste.

“Les gens intensifient, et maintenant nous devons juste les former pour que nous puissions réactiver cet interrupteur.”

Entre-temps, les résidents reçoivent des trousses d’information sur la sécurité incendie contenant des conseils sur la façon d’éviter les incendies de propriété et sur ce qu’il faut faire si un incendie se déclare. La plupart des maisons de la région utilisent un mélange de poêles à bois et de chauffage au propane sans options de gaz naturel, ce qui les rend plus sujettes aux incendies.

Les brochures comprennent des conseils pour les résidents afin de renforcer leur prévention des incendies et de créer des plans de « sortir vivant » avec des conseils importants sur la gestion efficace des systèmes de détection d’incendie cet automne.

“Il existe un risque important pour la reconnaissance potentielle des assurances. Nous espérons éviter cela avec une remise en service rapide », a déclaré Boehm, ajoutant que consacrer 20 minutes à la prévention des incendies « pourrait être la clé du succès ».

Il est crucial que les cheminées soient correctement inspectées et ramonées, a déclaré Boehm, ajoutant que le fait d’avoir un extincteur à portée de main et des détecteurs de fumée fonctionnels “joue un rôle énorme”.

Boehm a déclaré qu’il y avait une pression croissante sur les pompiers volontaires pour répondre aux appels de service.

« Toutes les options sont sur la table pour régler cette situation et elle ne se limite pas à notre communauté éloignée de Dease Lake. C’est un énorme problème et nous espérons que nous pourrons résoudre ce problème », a-t-il déclaré, ajoutant que son équipe du service d’incendie volontaire de Thornhill, près de Terrace, avait également un besoin urgent de nouvelles recrues.

« Nous ne constatons pas une baisse comme à Dease Lake, mais nous constatons certainement une certaine pression sur les bénévoles actuels quant à savoir s’ils peuvent ou non soutenir les volumes d’appels actuels.

“Nous essayons également de rechercher des moyens d’atténuer ou de prévenir tout déclin potentiel des bénévoles dans notre région.”

Boehm espère que davantage de résidents se porteront volontaires auprès de leurs services d’incendie locaux, mais les volontaires potentiels doivent savoir qu’il existe des exigences en matière de formation.

Les résidents peuvent continuer à communiquer avec BC Ambulance et la GRC en cas d’urgence. Le BC Wildfire Service continuera également d’intervenir en cas d’incendies de forêt dans la région.

