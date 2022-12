Une communauté du sud-ouest de l’Ontario dévastée après la mort d’un agent de la Police provinciale de l’Ontario dans l’exercice de ses fonctions

Le maire du comté de Haldimand dit que la communauté est en deuil après qu’un agent de la Police provinciale de l’Ontario (OPP) a été tué dans l’exercice de ses fonctions près de Hagersville mardi.

«C’était dévastateur d’apprendre qu’un de nos agents avait été abattu si violemment, ce n’est pas du tout quelque chose auquel nous sommes habitués dans le comté de Haldimand. Nous sommes une communauté de 48 000 personnes et nous n’avons pas ce type de violence dans notre communauté, c’est choquant », a déclaré Shelley Ann Bentley au CP24 mercredi matin.

Peu après 14 h 30 mardi, Const. Grzegorz “Greg” Pierzchala, 28 ans, répondait à un appel concernant un véhicule dans un fossé près d’Indian Line et de la concession 14.

Lorsque Pierzchala est arrivé sur les lieux et s’est approché du véhicule, deux occupants ont ouvert le feu, a déclaré le commissaire de l’OPP, Thomas Carrique.

Pierzchala a été transporté à l’hôpital avec des blessures potentiellement mortelles et déclaré mort peu de temps après.

Greg Pierzchala vu sur cette photo non datée a été tué par balle dans une fusillade près de Hagersville, en Ontario. le 27 décembre 2022. (Twitter/OPP)

La police a lancé une alerte pour deux suspects, Randall Mckenzie, 25 ans, et une femme non identifiée de 30 ans, vus fuyant la zone dans un véhicule. L’alerte a conseillé aux résidents de s’abriter sur place pendant qu’ils cherchaient les suspects.

Les suspects ont ensuite été placés en garde à vue peu de temps après et l’alerte a été annulée. On ne sait pas où les suspects ont été arrêtés.

Les accusations devraient être annoncées par la police aujourd’hui.

Des membres de la Police provinciale de l’Ontario ferment un tronçon de route près de Hagersville, en Ontario, où un agent de la Police provinciale de l’Ontario a été tué par balle le mardi 27 décembre 2022. LA PRESSE CANADIENNE/Nick Iwanyshyn

Vers 23 h 50 mardi, une procession a eu lieu pour Pierzchala alors que son corps était transporté de l’hôpital West Haldimand au Centre des sciences judiciaires de Toronto.

Des agents de la Police provinciale de l’Ontario et de la police des Six Nations ont participé au cortège et ont été accueillis par des membres de la police de Toronto, des pompiers et des ambulanciers paramédicaux.

À la suite de la fusillade, Chris Lewis, analyste de la sécurité publique de CTV News et ancien commissaire de la Police provinciale de l’Ontario, a déclaré que les protocoles de police concernant ces types d’appels seraient probablement révisés.

“Ils sont toujours examinés après une tragédie, qu’il s’agisse d’une opération tactique ou de quelque chose comme un soi-disant arrêt de routine. La violence se produit, les officiers ci-dessus examineront une variété de problèmes en termes de formation, de politique, de type de commandement et de contrôle, personnel la sécurité, l’équipement et tout ça pour voir si quelque chose peut être appris. Et parfois rien ne peut”, a-t-il déclaré mercredi au CP24.

Pierzchala, qui était un ancien constable spécial de Queen’s Park, a appris hier qu’il avait terminé avec succès sa période probatoire de 10 mois en tant qu’agent de la Police provinciale de l’Ontario.

Après avoir terminé sa probation, Pierzchala a pu effectuer sa première patrouille en solo mardi avant d’être tué. Carrique a confirmé que Pierzchala était seul lorsqu’il a répondu à l’appel.

Les collègues de Pierzchala l’ont décrit comme un officier « exemplaire » et « formidable », selon Carrique.

Grzegorz Pierzchala vu sur cette photo non datée a été tué dans une fusillade près de Hagersville, en Ontario. le 27 décembre 2022. (Fourni)

Bentley a déclaré qu’elle ne connaissait pas personnellement Pierzchala, mais qu’elle avait entendu dire qu’il était activement impliqué dans la communauté.

« J’ai vu une photo de lui à la foire de Caledonia récemment. Il semblait, vous savez, avoir l’esprit communautaire, tout comme nous tous ici dans notre communauté », a-t-elle déclaré.

Bentley a ajouté que la communauté soutiendra les agents de première ligne pendant cette période difficile.

«Nous leur fournissons également tous les services pour qu’ils puissent reprendre leur vie. Je suis sûr que les premiers intervenants qui ont réagi à la scène sont dévastés aujourd’hui. Je ne peux même pas imaginer ce qu’ils traversent aujourd’hui », a-t-elle déclaré.

