Une communauté autochtone trouve 93 lieux de sépulture possibles près de l’ancien pensionnat du Canada

Près de 150 000 enfants autochtones ont été séparés de leur famille, souvent par la force, entre les années 1800 et 1990 pour tenter de les assimiler. Ils ont été envoyés dans des écoles financées par le gouvernement et dirigées par des églises qui leur interdisaient de parler les langues autochtones et de pratiquer leurs traditions. Beaucoup ont été négligés et maltraités.