Une commission parlementaire géorgienne rejette le veto présidentiel sur la législation controversée sur les « agents étrangers »

TBILISI, Géorgie (AP) — Une commission parlementaire géorgienne a rejeté lundi le veto du président sur la législation sur les « agents étrangers », qui a déclenché des protestations massives depuis des semaines.

La décision de la commission judiciaire du Parlement ouvre la possibilité d’un vote de l’ensemble du corps législatif mardi pour annuler le veto de la présidente Salomé Zourabichvili sur cette mesure, qui, selon elle et d’autres critiques, restreindrait la liberté des médias et entraverait les chances de la Géorgie d’adhérer à l’Union européenne.

La loi exigerait que les médias d’information et les organisations non gouvernementales qui tirent plus de 20 % de leur budget de l’étranger s’enregistrent comme « défendant les intérêts d’une puissance étrangère ». Les opposants la dénoncent comme « la loi russe » car elle ressemble à des mesures imposées par le Kremlin.

Zourabichvili a opposé son veto à la loi le 18 mai après qu’elle ait été adoptée au Parlement par les députés du parti au pouvoir, le Rêve géorgien, et ses alliés. Ce bloc dispose de suffisamment de voix au Parlement pour passer outre le veto.

De vastes manifestations ont eu lieu à plusieurs reprises dans la capitale, Tbilissi, alors que la mesure faisait son chemin au Parlement.

Dimanche, Zourabichvili et le Premier ministre Irakli Kobakhidze se sont mutuellement décriés lors de discours prononcés lors d’une cérémonie marquant le Jour de l’Indépendance de la Géorgie.

« Alors que le spectre de la Russie plane sur nous, le partenariat et le rapprochement avec l’Europe sont la véritable voie à suivre pour préserver et renforcer notre indépendance et notre paix. Ceux qui sabotent et sapent cette voie piétinent et nuisent à l’avenir pacifique et sûr de notre pays, entravant la voie vers l’adhésion à part entière au monde libre et démocratique », a déclaré Zourabichvili.

Mais Kobakhidze a vivement critiqué Zourabichvili.

« C’est l’unité et les mesures raisonnables du peuple et de son gouvernement élu qui nous ont donné l’opportunité de maintenir la paix dans le pays au cours des deux dernières années malgré les menaces existentielles et les multiples trahisons, y compris la trahison du président géorgien. » il a dit.

La branche politique étrangère de l’Union européenne a déclaré que l’adoption de la loi « a un impact négatif sur les progrès de la Géorgie sur la voie de l’UE ». Les critiques estiment que cette décision pourrait avoir été motivée par la Russie afin de contrecarrer les chances de la Géorgie de s’intégrer davantage à l’Occident.

Le secrétaire d’État américain Antony Blinken a annoncé jeudi que des sanctions en matière de voyage seraient imposées aux responsables géorgiens « qui sont responsables ou complices de l’atteinte à la démocratie en Géorgie ».

Il a ajouté que « nous espérons toujours que les dirigeants géorgiens reconsidéreront le projet de loi et prendront des mesures pour aller de l’avant avec les aspirations démocratiques et euro-atlantiques de leur pays ».