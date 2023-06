Inscrivez-vous à l’e-mail View from Westminster pour une analyse d’experts directement dans votre boîte de réception Recevez gratuitement notre e-mail View from Westminster

Une commission parlementaire britannique se réunit lundi pour conclure son enquête sur la question de savoir si l’ancien Premier ministre Boris Johnson a induit les législateurs en erreur sur les partis de son bureau de Downing Street qui ont enfreint les restrictions de verrouillage du COVID-19.

Les membres de la commission des privilèges du Parlement se sont engagés à poursuivre l’enquête sur la conduite de Johnson après qu’il ait quitté son poste de législateur de manière inattendue vendredi et accusé avec colère les opposants politiques de l’avoir chassé dans une « chasse aux sorcières ».

Le comité devrait finaliser son rapport très attendu lundi. Les médias britanniques rapportent que les résultats pourraient être publiés dans les prochains jours.

Johnson, 58 ans, a déclaré que le comité des privilèges lui avait dit qu’il serait sanctionné pour avoir induit le Parlement en erreur sur le « partygate », une série de fêtes et de rassemblements arrosés dans son bureau qui ont enfreint les strictes restrictions pandémiques que son gouvernement avait imposées au pays.

Il a accusé le comité, qui compte des membres du gouvernement et des partis d’opposition, de partialité et l’a qualifié de « tribunal kangourou ». En réponse, le comité a déclaré que Johnson « avait mis en cause l’intégrité » du Parlement avec son attaque.

Alors que Johnson a quitté le Parlement et ne sera plus affecté par toute décision de le suspendre, le comité pourrait choisir d’appliquer d’autres sanctions, comme lui interdire d’entrer sur le terrain du Parlement.

Les révélations selon lesquelles Johnson et son personnel ont organisé des fêtes de bureau, des anniversaires et des «vendredis à l’heure du vin» en 2020 et 2021, à un moment où des millions de personnes se sont vu dire de ne pas voir leurs proches ou même d’assister aux funérailles de la famille, ont irrité de nombreux Britanniques et contribué à sa chute. Johnson a démissionné de son poste de Premier ministre l’été dernier.

La police lui a infligé une amende, ainsi qu’à d’autres hauts fonctionnaires, pour avoir enfreint les règles de verrouillage, mais Johnson a insisté auprès des législateurs sur le fait qu’il n’avait pas délibérément induit le Parlement en erreur au cours des rassemblements.

Il a déclaré au comité qu’il « croyait honnêtement » que les cinq événements auxquels il avait assisté, y compris l’envoi d’un membre du personnel et sa propre fête d’anniversaire surprise, étaient des « rassemblements de travail légaux » destinés à remonter le moral des membres du personnel surmenés face à une pandémie mortelle. .