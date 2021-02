Une commission indépendante enquêtera sur les émeutes du Capitole, dit Pelosi

Le Congrès américain mettra en place une commission indépendante chargée d’examiner l’insurrection meurtrière qui a eu lieu en janvier au Capitole.

La présidente de la Chambre des communes, Nancy Pelosi, a déclaré que la commission «enquêterait et rapporterait sur les faits et les causes liés à l’attaque terroriste nationale du 6 janvier 2021 contre le complexe du Capitole des États-Unis… et concernant l’ingérence dans le transfert pacifique du pouvoir».

Il y a eu un soutien bipartite croissant en faveur d’une commission indépendante chargée d’examiner l’insurrection.

Dans une lettre adressée à des collègues démocrates, Pelosi a déclaré: «Il ressort clairement de ses conclusions et du procès de destitution que nous devons découvrir la vérité sur la façon dont cela s’est produit.»

Elle a ajouté que la Chambre proposerait un financement supplémentaire pour la sécurité du Capitole.

Une commission indépendante du type de celle qui a enquêté sur les attentats du 11 septembre nécessiterait probablement la création d’une loi.

Les démocrates à seulement 10 votes de moins qu’une condamnation au Sénat

Cela vient après que Donald Trump a été acquitté au Sénat d’avoir incité à l’insurrection, alors même que sept républicains ont voté avec les démocrates pour condamner l’ancien président américain.

Des enquêtes sur l’émeute étaient déjà prévues, avec des audiences du Sénat prévues plus tard ce mois-ci au Comité du Règlement du Sénat.

« Il devrait y avoir une enquête complète sur ce qui s’est passé », a déclaré à ABC le sénateur de Louisiane Bill Cassidy, l’un des sept républicains qui ont voté pour condamner Trump.

«Ce qui était connu, qui le savait et quand ils le savaient, tout cela, parce que cela jette les bases pour que cela ne se reproduise plus jamais.

Cassidy a déclaré qu’il «tentait de tenir le président Trump pour responsable», et a ajouté que lorsque les Américains entendront tous les faits, «de plus en plus de gens iront là où j’étais». Il a été censuré par le parti de son État après le vote.

Les procureurs de la Chambre qui ont plaidé pour la condamnation de Trump pour incitation à l’émeute ont déclaré dimanche qu’ils avaient prouvé leur cas.

Ils ont également dénoncé le chef républicain du Sénat, Mitch McConnell, et d’autres qui, selon eux, «essayaient de jouer sur les deux tableaux» en déclarant l’ancien président non coupable mais en le critiquant en même temps.

McConnell a déclaré aux sénateurs républicains peu avant le vote qu’il voterait pour acquitter Trump.

Dans un discours foudroyant après le vote, le républicain du Kentucky a déclaré que le président était «pratiquement et moralement responsable d’avoir provoqué les événements de ce jour-là», mais que les mains du Sénat étaient liées pour faire quoi que ce soit parce que Trump était absent.

Mais le Sénat, lors d’un vote antérieur, avait jugé le procès constitutionnel.