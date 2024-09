Une commission d’experts pourrait mettre fin au bourbier entourant le rôle des armes à feu dans la société

Les événements ont prouvé que la violence armée dans ce pays n’est pas seulement un crime, un cas isolé ou une dispute familiale. La violence armée est désormais une déclaration politique. Plus toxique pour notre pays peut-être que la violence elle-même, c’est la confusion qui règne sur le rôle des armes à feu dans notre société.

Les plaisirs légitimes des sports armés, le besoin de posséder des armes pour se défendre, la conception quasi militaire de la résolution des problèmes nationaux et le faux patriotisme qui consiste à renverser le gouvernement par la violence sont tous mélangés. C’est dans ce bourbier que se trouve le danger grandissant, la véritable menace pour notre pays. Par exemple, les fusillades de masse ne peuvent être traitées correctement parce que certains pensent qu’ils pourraient avoir besoin d’armes d’assaut pour renverser le gouvernement. Les fusillades de masse font que les gens se sentent en insécurité et deviennent sensibles à la propagande selon laquelle une population armée est une population en sécurité.

Il serait peut-être possible de créer un groupe d’experts nationaux chargé de faire des recherches et de proposer des recommandations sur le rôle des armes modernes dans la société contemporaine. Cette commission pourrait être composée d’experts non partisans sur la question des armes dans la société civile. L’important est que tous les groupes intéressés par les armes à feu soient inclus. La commission doit refléter la composition du débat dans l’ensemble du pays. Bien que j’exclue normalement les militaires d’un tel rôle dans le débat civil, ils devraient être inclus en tant que groupe possédant le plus d’armes et d’expérience.

La commission pourrait inclure des représentants de l’armée, de la garde nationale, de la police d’État, des shérifs de comté, des officiers de police de grandes communautés urbaines/suburbaines et de petites communautés rurales, de zones rurales sans population centrale, de citoyens privés ayant des antécédents de violence armée les affectant eux-mêmes ou leurs proches, et de citoyens privés sans lien direct avec la violence armée.

L’objectif est de civiliser et d’unifier le discours/le pays pour présenter des idées, et non pour mettre en œuvre immédiatement des changements. Il faut espérer que de nouveaux paradigmes pourraient être développés au-delà du débat actuel, qui semble souvent se résumer à une interdiction totale des armes à feu ou à une allégeance totale à un rôle dépassé et fantasmé d’une citoyenneté armée dans une société démocratique. Plus immédiatement, il serait important d’observer à quels groupes et à quels systèmes de croyances s’opposeraient un tel processus démocratique civil.

Michel Lock

Michael Lock est un psychologue clinicien semi-retraité et un tireur novice au pigeon d’argile.

Cet article a été publié à l’origine sur Oklahoman : La lutte contre la violence armée devrait être une question de sécurité, et non de politique