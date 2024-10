Une commission chargée d’enquêter sur la tentative d’assassinat de Trump affirme que les services secrets ont besoin d’une « réforme fondamentale »

WASHINGTON– Un panel indépendant enquêtant la tentative d’assassinat de Donald Trump lors d’un Rassemblement électoral en Pennsylvanie a reproché aux services secrets de mauvaises communications ce jour-là et de ne pas avoir sécurisé le bâtiment où le tireur a tiré. L’examen a également révélé des problèmes plus systémiques au sein de l’agence, comme une incapacité à comprendre les risques uniques auxquels Trump est confronté et une culture du « faire plus avec moins ».

Le rapport de 52 pages publié jeudi a pris les services secrets à partie pour des problèmes spécifiques ayant conduit au rassemblement du 13 juillet à Butler ainsi que pour un problème plus profond lié à la culture de l’agence. Il recommande de faire appel à de nouveaux dirigeants extérieurs et de se recentrer sur sa mission de protection.

« Les services secrets en tant qu’agence ont besoin d’une réforme fondamentale pour mener à bien leur mission », ont écrit les auteurs, Alejandro Mayorkas, secrétaire du Département de la sécurité intérieure, l’agence mère des services secrets, dans une lettre accompagnant leur rapport. « Sans cette réforme, le comité d’examen indépendant estime qu’un autre majordome peut se reproduire et se reproduira. »

Un participant au rassemblement a été tué et deux autres blessés lorsque Thomas Michael Crooks a grimpé sur le toit d’un immeuble voisin et a ouvert le feu pendant que Trump parlait. L’ancien président a été blessé à l’oreille avant d’être évacué de la scène par des agents des services secrets. Cette fusillade, avec un autre incident en Floride, lorsque Trump jouait au golf – un homme armé n’a jamais visé le président ni tiré – a conduit à une crise de confiance dans l’agence.

Le rapport d’un panel de quatre anciens responsables de l’application des lois du gouvernement national et de l’État fait suite enquêtes menées par des membres du Congrès, les propres enquêteurs de l’agence et par l’organisme de surveillance de la sécurité intérieure.

Un aperçu des principales conclusions et recommandations du rapport :

Le panel a fait écho à des rapports précédents qui se sont concentrés sur l’échec de la sécurisation du bâtiment proche du rassemblement qui avait une ligne claire vers l’endroit où Trump s’exprimait et sur les multiples problèmes de communication qui ont entravé la capacité des services secrets et des forces de l’ordre locales et étatiques. pour se parler.

« L’incapacité à sécuriser un complexe de bâtiments, dont des parties se trouvaient à environ 130 mètres de la personne protégée et contenant de nombreuses positions présentant un risque de visibilité directe à angle élevé, représente un échec critique en matière de sécurité », indique le rapport.

Le panel a critiqué la planification entre les services secrets et les forces de l’ordre locales, et a déclaré que les services secrets n’avaient pas posé de questions sur ce qui était fait pour sécuriser le bâtiment : « S’appuyer sur une compréhension générale selon laquelle ‘les locaux couvrent cette zone’ n’est tout simplement pas c’est assez bien et, en fait, chez Butler, cette attitude a contribué à l’échec de la sécurité.

Le panel a également cité le fait qu’il y avait deux postes de commandement séparés lors du rassemblement de Butler : un avec diverses forces de l’ordre locales et un autre avec les services secrets : « Cela a créé, au plus haut niveau, une division structurelle dans le flux des communications. »

Il y avait d’autres problèmes de communication.

Les services secrets ont dû changer de chaîne radio parce que le trafic radio des agents protégeant la première dame Jill Biden lors d’un événement à Pittsburgh apparaissait sur les chaînes des agents couvrant le rassemblement de Butler.

Le panel a également noté que tous les membres des forces de l’ordre sur le terrain utilisaient un « mélange chaotique » de radio, de téléphone portable, de SMS et de courrier électronique tout au long de la journée pour communiquer.

Le panel a également déclaré qu’il n’était pas clair qui avait le commandement ultime ce jour-là.

Le rapport s’est penché sur la culture de l’agence et a dressé le portrait d’une agence qui a du mal à réfléchir de manière critique à la manière dont elle accomplit sa mission, en particulier lorsqu’il s’agit de protéger Trump.

Le panel a déclaré que le personnel de l’agence agissait en partant du principe qu’il devait effectivement « faire plus avec moins ». Le rapport indique que les mesures de sécurité supplémentaires prises pour protéger Trump après la fusillade de Butler auraient dû être prises auparavant.

« Pour être clair, le panel n’a identifié aucune intention néfaste ou malveillante derrière ce phénomène, mais plutôt une confiance excessive dans l’affectation du personnel en fonction de catégories (ancien, candidat, candidat) au lieu d’une évaluation individualisée des risques », a écrit le panel.

Le panel a également noté les « allers-retours » entre les services de sécurité de Trump et le siège des services secrets concernant le nombre de personnes nécessaires pour le protéger.

Le panel a également reproché à certains cadres supérieurs impliqués dans le rassemblement ce qu’ils ont appelé un « manque d’appropriation ». Dans un exemple, le panel a déclaré qu’un agent principal sur place chargé de coordonner les communications ne s’était pas promené sur le site du rassemblement à l’avance et n’avait pas informé son homologue de la police d’État avant le rassemblement de la manière dont les communications seraient gérées.

Il a cité l’inexpérience relative de deux agents spécifiques qui ont joué un rôle dans la sécurité du rassemblement du 13 juillet. L’un d’eux était l’agent du site de Trump dont le travail consistait à coordonner avec le bureau extérieur de Pittsburgh la planification de la sécurité pour le rassemblement. Le panel a déclaré que l’agent était diplômé de l’académie des services secrets en 2020 et qu’il ne faisait partie de l’équipe de Trump que depuis 2023. Avant le rassemblement de Butler, l’agent n’avait effectué « qu’un travail préalable minimal sur le site ou une planification de la sécurité du site ».

Un autre agent chargé d’exploiter un système de détection de drones n’avait utilisé cette technologie que lors de deux événements antérieurs.

Avoir un poste de commandement unifié lors de tous les grands événements où les services secrets et les autres représentants des forces de l’ordre sont tous physiquement au même endroit ; surveillance aérienne pour tous les événements extérieurs ; les plans de sécurité doivent inclure un moyen d’atténuer les problèmes liés à la ligne de site jusqu’à 1 000 mètres et qui est responsable de l’événement ; et davantage de formation sur la façon de sortir les personnes protégées de scénarios dangereux.

Le panel a déclaré que l’agence a également besoin d’une nouvelle direction extérieure et d’une concentration renouvelée sur sa mission de protection principale, tout en exprimant son scepticisme quant à la poursuite des enquêtes qu’elle mène actuellement. Si les services secrets sont bien connus pour protéger les présidents et autres dignitaires, ils enquêtent également sur les délits financiers.

« De l’avis du Groupe, il est tout simplement inacceptable que le Service se concentre moins que sur sa mission de protection, en particulier alors que cette fonction de mission de protection est actuellement sous-optimale », indique le rapport.

Les membres du panel étaient Mark Filip, procureur général adjoint sous le président George W. Bush ; David Mitchell, qui a occupé de nombreux postes d’application de la loi au niveau national et local dans le Maryland et le Delaware ; Janet Napolitano, secrétaire à la sécurité intérieure sous le président Barack Obama ; et Frances Fragos Townsend, assistante de Bush pour la sécurité intérieure et la lutte contre le terrorisme.