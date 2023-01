Une comète verte unique dans une vie s’approchant du point le plus proche de la Terre | Actualités scientifiques et techniques

Une comète verte unique dans une vie, jamais vue depuis l’âge de pierre, fera son approche la plus proche de la Terre la semaine prochaine.

La comète C/2022 E3 (ZTF) a déjà été visible à travers des jumelles et des télescopes ce mois-ci, mais pourrait devenir visible à l’œil nu à mesure qu’elle se rapproche de notre planète.

Les experts disent que ceux qui n’ont pas d’équipement devraient essayer de l’attraper les 1er et 2 février, lorsque la comète verte sera la plus brillante dans le ciel nocturne.

À son point le plus proche (à seulement 28 millions de kilomètres), il sera visible de l’hémisphère nord et sud.

La NASA a décrit le rare survol de la comète comme une “opportunité formidable d’établir un lien personnel avec un visiteur glacial du lointain système solaire extérieur”.

Quel est le meilleur moment pour le voir ?

Jusqu’à présent, la visibilité était optimale avant l’aube.

Mais alors que janvier tire à sa fin et que février commence, la comète sera visible à partir de la soirée.

La comète sera la plus proche et la plus brillante entre mercredi et jeudi prochains.

Cependant, l’Observatoire royal de Greenwich vous suggère de vérifier à quelle heure la lune se lèvera là où vous vivez, afin d’éviter que sa lumière vive ne noie l’éclat de la comète.

Et bien que C/2022 E3 (ZTF) soit considéré comme l’une des meilleures observations de comètes de 2023, il ne sera pas aussi étonnant que la comète Neowise d’il y a trois ans.

Celui-ci a laissé une séquence pittoresque derrière lui en survolant la Terre.

Image:

La comète NEOWISE brille de mille feux lors de l’approche solaire en 2020. Photo : NASA/Johns Hopkins APL/Naval Research Lab/Parker Solar Probe/Brendan Gallagher



Y a-t-il quelque chose que je puisse utiliser pour m’aider à le repérer?

Des jumelles et des télescopes permettent de repérer facilement la comète depuis le 12 janvier.

Mais même sans un tel équipement, il existe des moyens de vous donner une meilleure chance de le voir à mesure qu’il se rapproche.

Les applications d’observation des étoiles comme Night Sky, SkyView et Sky Guide peuvent être d’une grande utilité, car elles peuvent vous aider à trouver l’emplacement précis des comètes en vous aidant à cartographier les constellations d’étoiles.

En pointant l’appareil photo de votre smartphone vers le ciel nocturne, ces applications utiliseront la réalité augmentée pour vous dire quelles constellations vous regardez et vous offriront des conseils sur la façon de repérer les comètes.

Lorsque la comète verte se rapprochera de la Terre, elle se trouvera dans la constellation de Camelopardalis.

Si vous voulez essayer de le voir avant cela, il voyage à travers Corona Borealis, Bootes, Draco et Ursa Minor.

2020 : une comète traverse le ciel nocturne d’Irlande du Nord



Que savons-nous d’autre sur C/2022 E3 (ZTF) ?

La comète verte glacée n’a été découverte que le 2 mars 2022, repérée depuis le Zwicky Transient Facility en Californie.

Les astronomes ont calculé qu’il avait une période orbitale – le temps qu’il faut pour faire le tour du soleil – de 50 000 ans.

Cela placerait son dernier voyage aussi près de la Terre qu’à l’âge de pierre.

On pense que la comète est née à la périphérie du système solaire dans le nuage d’Oort.

La NASA décrit le nuage comme “une collection d’objets glacés plus éloignés que tout le reste du système solaire”.

C’est tellement loin qu’aucun vaisseau spatial n’a encore été envoyé pour l’explorer, bien qu’il y en ait en cours de route.

Malheureusement, il leur faudra tellement de temps pour y arriver qu’ils seront longtemps sans électricité au moment où ils arriveront.