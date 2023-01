Une comète, une éclipse “Anneau de feu” et de nombreux météores : que voir dans le ciel en 2023

Pour les observateurs du ciel, l’une des principales attractions de l’année est déjà là, alors que la comète la plus brillante de 2023 est en vue. Mais même après sa disparition, il y aura de nombreuses pluies de météores, une poignée d’éclipses et de nombreux autres événements célestes à observer.

Le spectacle cosmique commence par Comète C/2022 E3 (ZTF), qui effectue un zoom à travers le système solaire intérieur en ce moment vers un passage proche de la Terre le 1er février. Il y a de fortes chances en janvier que la boule de neige spatiale s’éclaire suffisamment pour être vue à l’œil nu. Même si cela ne fonctionne pas, c’est déjà une bonne cible pour pratiquer le repérage avec un télescope ou des jumelles.

Une autre roche spatiale dans notre voisinage relatif a une infime chance d’avoir un impact réel sur la Terre, ou du moins sur notre atmosphère. L’astéroïde 2016 LP10 est sur le radar des astronomes depuis plusieurs années maintenant. C’est sur le La “liste des risques” de l’Agence spatiale européenne” avec environ 1 chance sur 9 000 d’impact le 10 juin. Il n’y a cependant pas lieu de s’inquiéter, car il est estimé à seulement 4 mètres (13 pieds) de diamètre, ce qui devrait brûler presque complètement avant d’atteindre la surface.

Nous sommes plus susceptibles de voir les impacts réels de l’instabilité du soleil en 2023. Notre étoile passera toute l’année à continuer à construire vers un maximum dans l’activité des taches solaires au cours de son cycle d’environ 11 ans. Ce pic arrivera probablement vers 2025, mais nous avons déjà vu un certain nombre de taches solaires, qui sont des zones d’instabilité énergétique à la surface du soleil avec la mauvaise habitude de déclencher des éruptions solaires dans notre direction.

Les éruptions et les éjections de masse coronale de plasma chargé qui les accompagnent souvent peuvent interférer avec les signaux radio, satellites et même le réseau électrique.

La bonne nouvelle pour les observateurs du ciel est qu’ils stimulent également l’activité aurorale, faisant de 2023 un bon moment pour garder un œil sur ces aurores boréales et méridionales, en particulier à des latitudes plus élevées.

Étoiles filantes dans les délais

L’activité des pluies de météores suit à peu près le même calendrier d’année en année alors que la Terre dérive à nouveau à travers différents nuages ​​​​de débris cosmiques lors de notre voyage annuel autour du soleil. La première averse majeure survient en avril, lorsque les Lyrides culminent les 22 et 23 avril. Il s’agit de la rare averse très visible des hémisphères nord et sud et cette année, elle tombe lorsque la lune est la plupart du temps sombre.

Une pleine ou presque pleine lune sera plus un problème pour les Eta Aquariids la première semaine de mai et les Delta Aquariids du sud culminant les deux dernières nuits de juillet. Ces deux averses peuvent produire des boules de feu brillantes et une activité que vous pourrez peut-être attraper pendant plusieurs jours avant et après le pic.

La plus célèbre de toutes les pluies de météores, les Perséides, dure la seconde moitié de juillet et tout le mois d’août, avec un pic la nuit du 12 août et le lendemain matin où il peut être possible de voir jusqu’à 100 météores par heure. avec une interférence minimale de la lune.

La pluie de météores Stellar 2021 Perseid brille dans des clichés du monde entier Voir toutes les photos



D’autres averses notables incluent les Orionides culminant les 20 et 21 octobre, les Taurides qui ajoutent plus de boules de feu au ciel nocturne en octobre et novembre, et les Géminides souvent négligées à la mi-décembre qui produisent en fait plus de météores par heure que les Perséides pendant un pic. la nuit du 13 décembre.

4 super lunes complètes d’affilée

Nous voyons généralement quelques pleines lunes grossir chaque année grâce à un phénomène connu sous le nom de syzygie du périgée, ou plus communément : une super lune. En termes simples, parfois une pleine lune tombe près du moment où la lune est à son point le plus proche de la Terre le long de son orbite elliptique. Lorsque cela se produit, il apparaît encore plus grand dans le ciel que d’habitude.

En 2023, nous obtenons un quatuor de super lunes regroupés les 3 juillet, 1er août, 31 août et 29 septembre. Les pros de l’observation de la lune observeront que la super lune de fin août est également une “lune bleue”, qui n’a rien à voir avec sa teinte réelle, mais est juste un surnom pour la deuxième pleine lune en un seul mois civil.

Action d’éclipse globale aussi

Cette année, il n’y aura pas d’éclipse solaire totale majeure comme celle qui passera sur une partie importante de l’Amérique du Nord en 2024. Mais il y aura une paire d’éclipses solaires et lunaires, en commençant par une éclipse totale. éclipse solaire du 20 avril. Malheureusement, une grande partie du chemin de la totalité tombera sur l’océan Indien et l’extrême ouest de l’Australie et le sud de l’Indonésie peu peuplés. Il s’agit techniquement d’une éclipse “hybride”, ce qui signifie qu’une zone légèrement plus large peut être en mesure de voir une éclipse solaire partielle.

Peut-être plus intrigante est une éclipse solaire annulaire du 14 octobre qui sera visible depuis le sud-ouest des États-Unis et certaines parties de l’Amérique centrale et du Sud. C’est le type d’éclipse dans laquelle la lune ne couvre pas tout à fait tout le disque du soleil, ce qui entraîne un effet “d’anneau de feu” autour de la lune dans le ciel.

Nasa



Il y aura aussi une paire d’éclipses lunaires, en quelque sorte. La première est une éclipse lunaire pénombrale, qui voit en fait la lune traverser l’ombre partielle de la Terre, ce qui fait que la lune apparaît assombrie. Cela ne sera visible que depuis l’Asie, l’Australie, certaines parties de l’Europe de l’Est et l’Afrique. Nous verrons également un effet similaire lors d’une éclipse lunaire partielle le 28 octobre, visible de toute l’Europe, de l’Asie, de l’Afrique et de l’ouest de l’Australie.

Dans l’ensemble, s’il est vrai qu’il y a plus de raisons que jamais de rester à l’intérieur et de regarder en boucle, c’est toujours le bon moment pour simplement appuyer sur pause, sortir et lever les yeux.