Une comète potentiellement “extraterrestre” survit à une rencontre rapprochée avec le Soleil

Juste avant le vert clair La comète C/2022 E3 (ZTF) effectue son passage le plus proche par la Terre dans 50 000 ans, une comète plus grande et plus étrange a bourdonné par le soleil mardi lors d’une rencontre inhabituelle.

La plupart des comètes dites “brouteuses du soleil” ont à peu près la taille d’une maison et finissent par être vaporisées par leur plongée casse-cou autour de notre étoile, mais Comète 96P/Machholz ressemble plus à la taille d’une ville à 6 kilomètres (3,7 miles) de diamètre, et au moins un astronome le suggère pourrait aussi être “extraterrestre”.

Pas nécessairement étranger comme créé par une intelligence extraterrestre, mais plutôt une comète interstellaire étrangère à notre propre système solaire. Si tel est le cas, elle pourrait être très différente de toutes les autres comètes connues, et tous les paris sont ouverts sur la façon dont elle réagira à ce qui semble être une rencontre très rapprochée avec le soleil.

“96P est l’une des comètes les plus étranges du système solaire sur le plan de la composition et du comportement”, a déclaré Karl Battams, qui dirige le laboratoire de recherche navale des États-Unis. Projet Sungrazera déclaré le 29 janvier tweeter.

Battams a suivi la progression de 96P vers le soleil à l’aide de SOHO, l’observatoire solaire de la NASA, fournissant des visuels assez saisissants. Mardi, il a retweeté la vidéo accélérée d’un fan de 96P.

La plupart des comètes rasant le soleil ne survivent pas à un passage rapproché du soleil, mais 96P était apparemment assez gros pour le faire. Cela dit, Battams avait suivi ce qui pourrait être des fragments qui ont rompu le noyau dans les jours précédant le moment de l’approche la plus proche, ou périhélie, mardi.

L’étrange trajectoire de la comète qui la rapproche si près du soleil et ses faibles niveaux de carbone ne sont que quelques-unes des raisons pour lesquelles les chercheurs suggèrent qu’elle pourrait provenir d’au-delà du système solaire. Ce n’est que ces dernières années que les astronomes ont documenté la présence de comètes interstellaires visiter notre quartier, et au moins un astronome controversé a suggéré qu’un visiteur interstellaire peut avoir été artificiel.

Battam tweeté que son projet a exécuté un programme d’observation spécial sur 96P pour recueillir autant de données que possible.

“Nous essayons de faire de la science à fond.”

Correction, 31 janvier: La date du périhélie a été fixée. Nous sommes le 31 janvier.