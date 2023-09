Une comète récemment découverte par l’astronome amateur japonais Hideo Nishimura attire l’attention de la NASA et des observateurs du ciel.

Pas de recherche Google AI, je n’ai pas besoin d’en savoir plus sur les « avantages de l’esclavage »

À l’aide d’un appareil photo numérique standard, Nishimura a détecté le corps céleste le 11 août au cours d’une série d’expositions de 30 secondes, selon à la NASA. Bien qu’actuellement invisible à l’œil nu, ce statut pourrait bientôt changer. La NASA a noté l’augmentation constante de la luminosité de la comète depuis sa découverte. De plus, les astronomes ont désormais tracé la trajectoire future de la comète à travers le système solaire interne.

« Au fur et à mesure que la comète plongera vers le Soleil, elle continuera sûrement à s’intensifier et deviendra peut-être un objet visible à l’œil nu début septembre », a déclaré la NASA. Cependant, il y a une mise en garde pour les observateurs potentiels : la proximité de la comète avec le Soleil signifie qu’elle sera mieux visible au coucher ou au lever du soleil, lorsque l’éblouissement du Soleil est le moins intrusif.

Revue Cosmos rapports que cette comète apparaîtra dans la constellation du Cancer dans le ciel avant l’aube jusqu’au 7 septembre environ, mais sa visibilité diminuera à la mi-septembre à mesure qu’elle s’aventurera plus près de l’intense éclat du Soleil.

Pour ceux de l’hémisphère Nord désireux d’avoir un aperçu, les meilleures vues pourraient nécessiter l’aide de télescopes ou de jumelles. Des applications utiles, comme Marche des étoiles ou Guide du ciel, peut guider les observateurs du ciel vers le voisinage général de la comète dans le ciel. On croise cependant les doigts pour qu’aucun outil ne soit nécessaire pour repérer Nishimura.

Un événement important pour la comète se profile à l’horizon ; son périhélie, ou point d’approche le plus proche du Soleil, est prévu pour le 17 septembre. À ce stade, il se trouvera à environ 0,22 UA (unités astronomiques) du Soleil, soit une distance d’un peu plus d’un cinquième de l’écart entre la Terre et le Soleil, comme le note Cosmos Magazine. Il faut un estimé Il faudra 435 ans à Nishimura pour effectuer une seule orbite autour du Soleil, ce qui en fait une comète à longue période.

Comme la comète devrait passer plus près du Soleil que Mercure, la planète la plus intérieure de notre système solaire, il est tout à fait possible que le noyau de la comète se désintègre en raison de l’intense chaleur solaire. Gardez cela à l’esprit si vous avez la chance de contempler Nishimura dans les prochains jours.