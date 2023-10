Une « comète du diable », deux fois plus grande que le mont Everest, se dirige vers la Terre mais ne représente probablement aucune menace pour l’humanité, selon un astronome.

“Il est peut-être suffisamment lumineux pour que vous puissiez voir à l’œil nu ou avec des jumelles, mais ce n’est pas parce que ce sera très proche”, a déclaré à Insider Teddy Kareta, chercheur postdoctoral à l’observatoire Lowell de Flagstaff, en Arizona. “C’est parce que c’est généralement très lumineux.”

Mieux connue dans la communauté scientifique sous le nom de 12P/Pons-Brooks, la « comète du diable » a été découverte pour la première fois en 1812 avant d’être repérée à nouveau en 1883, a rapporté SkyLive. Elle est connue comme une comète périodique avec une période orbitale d’environ 71 ans.

Elle est également considérée comme l’une des 20 autres comètes possédant un volcan de glace actif, selon la British Astronomical Association. Les comètes volcaniques froides contiennent un mélange de glace, de poussière et de gaz appelé cryomagma, et sont entourées de gaz qui s’échappe de l’intérieur, a rapporté Live Science.

La comète sera à son apogée pour les Terriens l’année prochaine à la mi-avril, lorsqu’elle se trouvera à environ 232 millions de kilomètres, ou 144 158 116 milles, de la Terre.

“Il y a une chance que Pons-Brooks soit suffisamment lumineux pour être vu à l’œil nu au printemps prochain, mais il sera presque certainement assez lumineux pour être vu même avec un petit jeu de jumelles ou un télescope de jardin. L’actualité spatiale principale Avril prochain sera évidemment l’éclipse totale de Soleil, donc les gens devraient envisager de marquer leur calendrier pour essayer de voir la comète au cas où elle ne recevrait pas autant de nouvelles”, a déclaré Kareta à Fox News Digital.

L’astronome a noté que les comètes sont « notoirement imprévisibles » lorsqu’il s’agit d’évaluer leur luminosité à l’approche de la Terre, arguant qu’il s’agit d’un moment « d’attente et de voir » pour les observateurs du ciel.

La comète a gagné son surnom de « diable » en juillet, lorsque les astronomes ont repéré des « cornes » autour de son noyau et que certains l’ont comparée au vaisseau spatial Millennium Falcon dans « Star Wars », avait alors répondu Forbes.

Kareta a expliqué que les cornes sont en réalité des queues de gaz et de poussière provenant d’explosions inhabituelles que les scientifiques étudient encore pour comprendre. L’astronome a déclaré à Insider que les explosions se produisent lorsque « les comètes deviennent soudainement beaucoup plus actives » et expulsent du gaz et de la poussière à un rythme accru.

“La comète s’éclaire très rapidement, puis revient en quelque sorte à la luminosité qu’elle avait auparavant”, a-t-il déclaré au média. “Et à Pons-Brooks, ce sont des explosions vraiment très brillantes, vraiment très importantes. Et c’est ce qui rend cette comète si intéressante pour les scientifiques.”

Kareta a conseillé aux gens de suivre toute mise à jour sur la comète dans les mois précédant son apparition prévue dans le ciel.

Les astronomes ont estimé que le noyau de la comète s’étend sur 20 km, soit environ deux fois la taille du mont Everest. La comète est massive par rapport aux autres boules de feu, qui mesurent généralement entre 0,6 et 1,8 miles de large, selon Kareta.

“Nous savons que c’est énorme. Nous savons que c’est une valeur aberrante. Nous savons que c’est rare”, a déclaré Kareta à Insider, ajoutant qu’il pensait que “beaucoup de gens sont vraiment enthousiasmés” par la comète.