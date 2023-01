Une comédienne debout se fait troller parce qu’elle n’est pas drôle

C’est une idée préconçue que “la comédie est facile”. Eh bien, demandez aux comédiens combien de patience il faut pour se tenir devant tout le monde et continuez à lancer des blagues jusqu’à ce qu’ils fassent leur part pour montrer les dents à l’orateur, après tout, “le spectacle doit continuer”. Aujourd’hui, l’élargissement du champ de cet « art » a fait prendre conscience que « la comédie n’est pas la tasse de thé de tout le monde ». Récemment, une humoriste indienne a été accusée d’être “pas drôle” lors de son émission sur “India, Feminism, and Gymming”.

Un utilisateur de Twitter a partagé une version accélérée d’un morceau de comédie livré par une femme Desi qui n’allait pas bien avec les auditeurs. Elle a essayé de faire une comparaison hilarante entre le féminisme indien et la gym lorsque certains de ses actes ont été qualifiés de sans humour et boiteux. Identifiée comme Surbhi Bagga, l’artiste ne pouvait pas être un tonneau de rire comme le public s’y attendait. L’essentiel de son stand-up a été téléchargé sur le site de micro-blogging où elle pouvait être vue racontant un incident à l’extérieur du gymnase. Un homme « macho » a tenté d’éveiller son « féminisme » mais a été chassé lorsqu’elle s’est exclamée : « Excuse me Bhaiya, feminism aa chuka hai ! » pour lui faire expliquer dans sa « propre langue ».

Jetez un oeil à la vidéo complète:

En attendant, les internautes ne pouvaient pas « se mettre à rire » de son article « humoristique », comme l’a souligné l’un d’entre eux, « Feminism aa gya laughter kab aayega (le féminisme est là mais où est le rire) ». “Je n’arrête pas de rire parce que je n’ai jamais commencé”, a cité un autre tandis que le troisième a commenté, “J’ai besoin de quelqu’un pour déchiffrer ça pour moi”.

Féminisme aa gya rire kab aayega— Vishcomical (@vishcomical) 17 janvier 2023

Désolé de le dire, mais les bandes dessinées féminines indiennes ne sont pas drôles. Et les hommes ne sont pas meilleurs non plus.— Max Planck (@Plan49969365Max) 17 janvier 2023

Je ne peux pas m’arrêter de rire parce que je n’ai jamais commencé— Mast Aadmi (@mast_aadmi__) 17 janvier 2023

Alors que plusieurs mèmes et citations ont inondé la section des commentaires, certains ont même fouillé les comédiennes et ont déclaré: «Désolé de le dire, mais les bandes dessinées indiennes ne sont pas drôles. Et les hommes ne valent pas mieux non plus. Un autre tweep a mentionné: “La comédienne de stand-up est la plus grande arnaque qui existe… kuch nahi hota aisa (il n’y a rien de tel).”

Que pensez-vous de cet article comique ?

