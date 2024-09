Une combinaison mortelle menace la République démocratique du Congo

La République démocratique du Congo (RDC) est actuellement confrontée à une grave épidémie de variole, une situation qui touche de manière disproportionnée les femmes et les filles déplacées par le conflit. Avec plus de 15 000 cas et 700 décès signalés, la RDC est devenue l’épicentre de l’épidémie mondiale. Parmi les plus de 6 millions de personnes déplacées par le conflit à travers le pays, les femmes, qui constituent la majorité de la population, sont des femmes. 51% de cette population— sont particulièrement vulnérables. En plus de supporter les difficultés du déplacement, ces femmes assument souvent la responsabilité principale de prendre soin des membres malades de leur famille, ce qui accroît leur risque de contracter la maladie. « Les femmes qui fuient la violence sont désormais confrontées à une infection qui se propage rapidement dans des camps surpeuplés où le savon, l’eau potable et les soins de santé adéquats sont rares », a déclaré Sidibe Kadidia, directeur de CARE RDC. « Les filles mineures qui ont été forcées de se prostituer pour subvenir aux besoins de leur famille courent un risque élevé d’être infectées et de transmettre la maladie. Les femmes et les filles qui s’occupent de membres de la famille infectés, en particulier des bébés, sont très exposées. En plus de tout cela, la stigmatisation et le manque d’informations précises sur la variole sont trop courants, ce qui signifie souvent que les gens ne cherchent à se faire soigner que lorsque les symptômes sont déjà graves et hautement contagieux. »

Au Sud et au Nord-Kivu, où CARE RDC travaille aux côtés de ses partenaires, les conditions de surpopulation dans les camps de personnes déplacées internes abritant plus de 4,4 millions de personnes Les conditions de vie sont propices à la propagation rapide des maladies. Les camps connaissent une augmentation constante du nombre de cas et les systèmes de santé, déjà surchargés, ont du mal à suivre. Les témoignages de femmes dans ces camps soulignent les lacunes critiques des services. Carine, une mère de 10 enfants âgée de 37 ans vivant dans le camp de Mugunga, explique ses craintes : « C’est difficile de fuir sa maison. Quand nous sommes arrivés ici, nous avons vendu toutes les petites choses que nous avions emportées avec nous pour acheter de la nourriture. Maintenant, nous n’avons plus d’argent, mes filles tombent malades et il n’y a pas de soins de santé appropriés. Ma fille de six mois est malade et je ne sais pas quoi faire. Des gens ici m’ont dit que si je lui mettais un talisman autour du cou, elle irait bien, mais même après trois jours, elle a toujours une forte fièvre. » Riziki, qui a fui le conflit de sa ville natale pour trouver refuge dans un camp à Goma, a raconté comment sa nièce avait développé des symptômes compatibles avec la variole. « Il n’existe aucun moyen d’empêcher la propagation de la maladie ici », a-t-elle déclaré. « J’ai essayé de la séparer des autres enfants, mais c’est impossible car nous n’avons pas assez de place. »

Sidibe Kadidia a appelé de toute urgence à la solidarité internationale pour aider à endiguer la propagation dévastatrice du Mpox en RDC. « Nous faisons tout ce qui est en notre pouvoir pour contrôler cette épidémie, mais la vérité est que nous ne pouvons pas le faire seuls », a-t-elle souligné. « Sans un soutien international accru et immédiat, nous risquons une catastrophe humanitaire qui non seulement ravagera la RDC mais pourrait engloutir toute la région. La réponse de la RDC au Mpox doit donner la priorité aux femmes et aux filles, qui sont confrontées à des risques uniques. Le gouvernement doit veiller à ce que les femmes et les filles soient ciblées dans la prochaine campagne de vaccination. . Les organisations locales dirigées par des femmes (WLO) sont essentielles dans la lutte contre le fléau, mais elles restent sous-financées. Les donateurs devraient accroître leur soutien direct à ces organisations pour garantir des réponses efficaces et locales et un accès rapide aux ressources. Chaque jour de retard met des milliers de vies supplémentaires en danger.

