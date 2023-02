Une colonne de fumée, des poissons morts et un produit chimique cancérigène : ce que nous savons du déraillement du train dans l’Ohio

Inscrivez-vous à notre e-mail Evening Headlines pour votre guide quotidien des dernières nouvelles Inscrivez-vous à notre e-mail gratuit US Evening Headlines

UN Une sombre colonne de fumée s’est élevée au-dessus de East Palestine, dans l’Ohio, début février, provoquant une évacuation obligatoire des habitants du village. Un train Norfolk Southern transportant de nombreux produits chimiques dangereux avait subi une panne mécanique catastrophique, entraînant un déraillement. Les responsables craignaient que les produits chimiques inflammables ne s’enflamment dans une explosion massive d’éclats d’obus et de poison, et ont choisi de ventiler et de brûler le contenu des wagons pour atténuer le potentiel de destruction supplémentaire.

Plus d’une semaine après le déraillement du train dans l’Ohio, des informations continuent de circuler sur ce qui s’est exactement passé et sur les risques auxquels les 5 000 habitants de l’Est de la Palestine – et les millions de personnes dans la région environnante – pourraient être confrontés à la suite de l’accident.

Voici tout ce que nous savons sur le déraillement du train, ses causes et ses effets – et susceptibles d’avoir – sur les personnes et l’environnement.

Déraillement

Le 3 février, vers 21 heures, un train Norfolk Southern de 150 wagons transportant des produits chimiques dangereux et d’autres matériaux a subi une panne mécanique catastrophique, faisant déraper les wagons des voies près du village d’East Palestine, dans l’Ohio.

Selon le National Transportation Safety Board, une enquête préliminaire a révélé qu’un roulement de roue sur l’une des roues des wagons avait surchauffé et s’était rompu dans les instants précédant l’accident.

Sur les 150 wagons du train, 38 ont déraillé, dont 10 des 20 qui transportaient des matières dangereuses.

Cinq des wagons du train transportaient un produit chimique appelé chlorure de vinyle, un gaz incolore, dangereux et inflammable utilisé dans la production de plastique PVC et de produits en vinyle. Ces voitures n’ont pas été percées, mais les responsables craignaient que les incendies résultant de l’accident ne puissent enflammer les voitures, provoquant une explosion dangereuse.

Les responsables de Norfolk Southern ont procédé à une combustion contrôlée des produits chimiques le 6 février, évacuant le gaz dans une tranchée et l’incendiant, libérant une énorme colonne de fumée noire dans les airs au-dessus de la Palestine orientale.

Le chef des matières dangereuses du comté de Mahoning, Steve Szekely, a décrit l’explosion de feu lorsque les gaz ont été évacués.

“La seule façon dont je peux le décrire, c’est comme si les portes de l’enfer étaient ouvertes. Je veux dire, il faisait chaud et les flammes montaient dans les airs à au moins 100 pieds », a-t-il déclaré, selon le diffuseur local. WKBN.

Les flammes font rage après un énorme incendie après le déraillement d’un train dans l’Ohio

Chlorure de vinyle

Cinq des wagons transportaient du chlorure de vinyle et étaient ventilés. L’Agence de protection de l’environnement a déclaré qu’elle n’avait pas détecté de contaminants chimiques à des niveaux préoccupants dans les heures qui ont suivi la ventilation, mais a averti les résidents qu’ils pourraient remarquer des odeurs résultant de la combustion contrôlée.

«Les résidents de la région et à des dizaines de kilomètres peuvent sentir des odeurs provenant du site. C’est parce que les sous-produits de la combustion contrôlée ont un seuil d’odeur bas », a déclaré l’EPA dans un communiqué. “Cela signifie que les gens peuvent sentir ces contaminants à des niveaux bien inférieurs à ce qui est considéré comme dangereux.”

Le gaz a été lié à un “risque accru d’une forme rare de cancer du foie”, appelée angiosarcome hépatique, selon l’Institut national du cancer. Un article de revue de 2018 étudiant le cancer l’a qualifié de “exceptionnellement mortel” et a déclaré que ceux qui sont diagnostiqués ont une espérance de vie de seulement 10 mois.

Le gaz est également lié au cancer primaire du foie, aux cancers du cerveau et du poumon, à la leucémie et au lymphome, selon l’Institut national du cancer.

Le 8 février, les habitants ont été informés qu’ils pouvaient rentrer chez eux après une évacuation obligatoire. Cependant, deux jours plus tard, l’EPA a envoyé une lettre à Norfolk Southern détaillant les autres matières dangereuses qui étaient transportées dans le train.

Ceux-ci comprennent l’acrylate de butyle, l’éther monobutylique d’éthylène glycol, l’acrylate d’éthylhexyle, l’isobutylène et le résidu de benzène.

Défaillances systémiques

Les experts en sécurité ferroviaire soutiennent que l’accident n’était pas un acte de Dieu anormal, mais plutôt le résultat inévitable de l’annulation des mesures de sécurité et de la réduction des effectifs dans le but d’augmenter les bénéfices des compagnies ferroviaires.

Steven Ditmeyer, un ancien haut responsable de la Federal Railroad Administration, a déclaré à un média d’investigation Le levier que la « gravité » de l’accident a probablement été aggravée par l’absence de freins pneumatiques à commande électronique.

L’ancien président Barack Obama a adopté une loi rendant obligatoire pour les trains transportant des matières dangereuses et inflammables d’avoir des freins ECP, mais l’ordonnance a été annulée en 2017 par l’administration Donald Trump.

Le NTSB a confirmé que les trains qui ont déraillé lors de l’accident n’étaient pas équipés de freins ECP, selon Le levier.

« Les freins ECP auraient-ils réduit la gravité de cet accident ? Oui », a déclaré M. Ditmeyer au point de vente.

Les experts en sécurité ferroviaire affirment que l’accident aurait été moins grave si les mesures de sécurité de l’ère Obama n’avaient pas été annulées par l’administration Trump (Copyright 2023 The Associated Press. Tous droits réservés)

Il a dit que les compagnies ferroviaires « ne veulent souvent pas dépenser d’argent » pour mettre à jour les dispositifs de sécurité. En 2017, Norfolk Southern a fait pression contre l’exigence des freins, selon Le levier.

L’indépendant a contacté Norfolk Southern pour commentaires.

M. Trump n’est pas le seul président à avoir une main sur l’état actuel du système ferroviaire américain ; Joe Biden a mis fin à une grève des cheminots qui aurait poussé à des normes de sécurité accrues et à la fin d’une pratique de gestion ferroviaire critiquée qui, selon certains, aurait pu contribuer à l’accident.

Le Syndicat des cheminots a fait valoir dans La Nouvelle République qu’une pratique de gestion adoptée par les compagnies ferroviaires appelée Precision Scheduled Railroading, ou PSR, pourrait avoir joué un rôle dans l’accident et pourrait contribuer à de futurs accidents.

PSR gère la planification du fret en fonction des wagons individuels, plutôt que de considérer l’ensemble du train. Cette pratique a permis aux compagnies ferroviaires de fonctionner avec moins de travailleurs et, selon la RWU, avec moins de précautions de sécurité, selon le point de vente.

Étant donné que la planification PSR ne prend pas en compte l’ensemble du train, il en résulte parfois que des trains plus lourds sont placés à l’arrière du train, ce qui peut les faire claquer dans des voitures plus légères lorsque les freins sont appliqués soudainement, provoquant un jackknife. Des wagons généralement plus lourds sont placés en tête du train pour éviter ce mouvement.

Un cadre de Norfolk Southern célébré le record de poids et de longueur des trains la société a couru dans un appel de résultats 2022.

Les syndicats des chemins de fer ont déclaré que les pratiques de gestion visant à économiser de l’argent auraient pu contribuer à l’accident (Copyright 2023 The Associated Press. Tous droits réservés)

En décembre, les cheminots ont menacé de faire grève, demandant de meilleurs avantages sociaux, des conditions de travail et des procédures d’exploitation plus sûres, y compris la fin de la programmation des PSR et la garantie que les trains auraient au moins deux travailleurs à bord à tout moment.

M. Biden a mis fin à cette action syndicale en signant un projet de loi mettant fin à la grève avant la période chargée des vacances.

“Le projet de loi que je suis sur le point de signer met fin à un différend ferroviaire difficile et aide notre nation à éviter ce qui, sans aucun doute, aurait été une catastrophe économique à un très mauvais moment du calendrier”, avait-il déclaré à l’époque, selon CNBC.

Nettoyage et conséquences

Les responsables de Norfolk Southern, le ministère des Ressources naturelles de l’Ohio, le ministère de la Santé de l’Ohio, l’Agence de protection de l’environnement et le National Transportation Safety Board ont répondu à l’accident et sont restés sur les lieux depuis le déraillement du train.

Gouverneur de l’Ohio Mike DeWine dit aux journalistes environ 10 jours après l’accident, il avait obtenu un engagement du PDG de Norfolk Southern, Alan Shaw, selon lequel l’entreprise resterait dans l’est de la Palestine jusqu’à ce que toutes les retombées de l’accident soient corrigées.

Entre-temps, les résidents ont signalé des symptômes tels que le nez qui coule, les maux de gorge et les maux de tête, qui, selon le responsable de l’ODH, le Dr Bruce Vanderhoff, sont des effets secondaires courants de l’exposition aux composés organiques volatils. Il a déclaré que de petites expositions uniques aux COV n’étaient pas susceptibles de causer des problèmes de santé à long terme, comme cela pourrait se produire avec une exposition plus longue et plus concentrée.

Il a noté que la fumée de tabac et les vapeurs d’essence sont également considérées comme des COV.

L’EPA et l’ODNR surveillent les contaminants de l’air et de l’eau depuis l’accident et ont signalé que les niveaux détectés ne sont pas suffisamment importants pour causer des effets durables aux résidents.

Les personnes vivant à proximité du site de l’accident ont signalé des symptômes associés à l’exposition à des composés organiques volatils (Copyright 2023 The Associated Press. Tous droits réservés)

Cependant, l’ODNR a également noté que 3 500 poissons avaient été retrouvés morts dans le comté de Columbiana, où se trouve la Palestine orientale, dans les jours qui ont suivi le déraillement. Les responsables ont déclaré aux journalistes qu’aucune des espèces n’était en voie de disparition et qu’il n’y avait pas eu d’autres décès depuis la découverte initiale.

Les résidents ont également été avisés par les responsables de l’État de boire de l’eau en bouteille jusqu’à ce que l’EPA puisse effectuer d’autres tests pour s’assurer que l’eau de puits dans la région est propre à la consommation.

Lorsqu’on lui a demandé ce qu’il ferait s’il vivait dans l’est de la Palestine, M. DeWine a répondu qu’il “boirait de l’eau en bouteille” et rentrerait chez lui.

Les responsables de l’ODNR ont également noté qu’il n’y avait eu aucun rapport confirmé de décès d’animaux – à part les 3 500 poissons – résultant du déraillement du train.

M. DeWine a déclaré aux journalistes que l’État s’engagerait à rester dans l’est de la Palestine jusqu’à ce que l’accident soit complètement « nettoyé ».

Entre-temps, les résidents ont été informés qu’ils pouvaient rentrer chez eux en toute sécurité et signaler toute préoccupation qu’ils avaient à une ligne d’assistance téléphonique de l’État.

Au moins trois recours collectifs ont déjà été déposés contre Norfolk Southern depuis l’accident, selon ClassAction.org.