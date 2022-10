Une Colombienne essaie Jalebi pour la première fois, regardez sa réaction

Lorsque le sujet d’intérêt est la cuisine indienne, quelle que soit la partie du monde dans laquelle vous vous trouvez, il est toujours fait mention de la qualité et de la polyvalence de notre cuisine. Chaque coin du monde a sa cuisine et la nourriture est considérée comme le reflet de sa culture. En ce qui concerne la nourriture indienne, des chole bhature et aloo parathas dans le nord aux différents types de dosas, idlis et vadas dans le sud, nous avons une grande variété de nourriture. Un de ces aliments est Jalebi. Une vidéo montrant une Colombienne essayant le jalebi pour la première fois est devenue virale.

La vidéo a été partagée par une utilisatrice nommée Colleen Gowda, une Colombienne et épouse d’un Indien, Hanu Gowda. Sous-titré – “Ne l’annulez pas au moins elle essaie”, la vidéo montrait Colleen en train de goûter un jalebi pour la première fois de sa vie. Sa réaction était inattendue car elle n’aimait pas le bonbon indien populaire. La vidéo comportait également un texte qui disait: “Ma femme colombienne a essayé le jalebi pour la première fois.”

Publiée le 11 septembre, la vidéo a recueilli plus de 42 millions de vues au cours des 3 dernières semaines et plus de 81 000 personnes ont aimé la publication. De nombreuses personnes dans la section des commentaires n’étaient pas d’accord avec sa réaction à la dégustation du plat et ont plaisanté sur le fait que l’utilisateur “divorçait” sa femme.

Top showsha vidéo

Un utilisateur a commenté : « Comment ne pas aimer le jalebi ? Divorce instantané. Un autre a écrit: «Nous devrions essayer leur soda au sirop contre la toux», essayant de rôtir la cuisine occidentale et la restauration rapide qui n’ont pas un bon goût selon les palettes indiennes. Un autre utilisateur a exprimé son amour pour jalebi et a écrit – “Jalebi est mon préféré”. Un quatrième utilisateur lui a donné le crédit d’avoir essayé, au moins. Il a dit – « Au moins, elle a essayé de le manger ! Elle a pris une bouchée et a décidé d’en prendre une autre juste pour voir si elle l’aime ou pas ! Si doux, n’est-ce pas ? »

Lisez tous les Dernières actualités Buzz et dernières nouvelles ici