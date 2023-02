Une collision voiture-vélo inédite intrigue Internet ; Vérifiez cette photo

Les cas d’accidents de la route sont innombrables sur les réseaux sociaux. Ils nous font rire aux éclats dès qu’ils apparaissent sur nos écrans. De telles images et vidéos ne contiennent aucune victime, plutôt des résultats inhabituels d’accidents à la fois inattendus et hilarants. Une de ces images amusantes est devenue virale sur Twitter et montre une voiture écrasée dans une collision avec un vélo, qui ne présentait aucun signe de dommage.

L’image a été partagée par le magnat des affaires indien Harsh Goenka avec le texte “Ayez les bons pneus solides… Ça aide.” La photographie montre une personne portant un t-shirt blanc parlant au téléphone alors que sa main est posée sur une voiture blanche. Le hic, c’est que la partie frontale de la voiture sous le phare est écrasée lors d’une collision avec un vélo, mais le vélo semble n’avoir subi aucun dommage.

Lorsqu’une telle collision se produit, le cycle est généralement défiguré et la voiture est à peine rayée. Mais cette image montre exactement le contraire qui se passe et le résultat ne semble pointer que vers un scénario, la voiture est venue s’écraser sur le vélo robuste, ce qui a endommagé sa partie frontale.

L’image est devenue virale avec plus d’un millier de likes et plus de 88,5K vues. Les gens ont trouvé l’incident amusant et ont parlé des pneus de vélo robustes.

Un utilisateur a commenté: “D’accord ! Je veux 6 pneus, 4 pour ma voiture et 2 pour mon vélo. Quelle marque devrais-je acheter ? »

Un autre utilisateur a mis en lumière les mauvaises normes de sécurité des constructeurs automobiles et a commenté : « L’image n’augure rien de bon pour la marque Car, le logo est tellement visible. la marque Cycle peut utiliser ce test d’impact.

D’autres ont également commenté la façon dont certains constructeurs automobiles ont compromis les protocoles de sécurité et les normes de performance et de confort.

Plusieurs vidéos et images de ce type qui circulent de temps à autre sur les plateformes de médias sociaux mettent en lumière la façon dont certains véhicules ne respectent pas les normes de sécurité, ce qui conduit à des résultats aussi hilarants.

