Une «collision très grave» près de Carberry, dans le sud-ouest du Manitoba, détourne le trafic transcanadien

La GRC affirme être sur les lieux d’une « collision très grave » près de la ville de Carberry, dans le sud-ouest du Manitoba.

Les gendarmes ont déclaré sur Twitter juste avant 13 heures qu’ils étaient sur les lieux d’un accident à l’intersection de la route transcanadienne et de la route 5, juste au nord de Carberry.

La police a demandé aux gens d’éviter la zone et de céder le passage aux agents et aux véhicules d’urgence, et a déclaré que des fermetures d’autoroutes étaient en vigueur.

Des ambulances aériennes STARS de Regina et de Winnipeg ont également été envoyées en urgence dans la région de Carberry vers midi, ont indiqué des messages sur leur compte Twitter.

Plus à venir