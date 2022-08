Une collision mortelle entre un semi-remorque ferme l’autoroute 1 près de Golden pendant plus de 24 heures

Deux sont morts dans une collision avec un semi-remorque à l’est de Golden dimanche matin, laissant l’autoroute fermée pendant plus de 24 heures alors que les équipes travaillent sur les lieux.

L’incident a impliqué deux semi-camions qui sont apparemment entrés en collision frontale, selon la GRC, dont l’un transportait du bétail. Des témoins oculaires disent qu’au moins un des semi-remorques était en feu.

Une enquête est en cours.

La GRC a déterminé à son arrivée que les deux occupants des semi-remorques étaient décédés.

L’autoroute a initialement fermé vers 7 h 45, heure des Rocheuses, après avoir signalé un incident de véhicule sur Beaverfoot Road à 6 h 50.

L’heure de réouverture prévue est le lundi 29 août à 15 h.

RAPPEL – #BCHwy1 reste fermé dans les deux sens #GoldenBC – #FieldBC en raison d’un accident de véhicule. Ouverture estimée: LUN 29 AOÛT 15H00 Itinéraire alternatif #BCHwy95 / #BCHwy93 #GoldenBC – #RadiumBC. Surveillez la faune et attendez-vous à des embouteillages sur ces routes. ℹ️https://t.co/4fQto39dEr pic.twitter.com/kGjYB8p0z6 – DriveBC (@DriveBC) 29 août 2022

Un détour est en vigueur le long des autoroutes 93 et ​​95 via Radium.

Toute personne ayant des informations concernant cette collision, y compris toute vidéo de caméra de tableau de bord, est priée de contacter la GRC de Golden-Field au 250-344-2221.

Les personnes décédées n’ont pas encore été identifiées, et le Service du coroner de la Colombie-Britannique a mené l’enquête, avec l’aide de la GRC de Golden-Field et du Service d’analyse et de reconstruction des collisions.

Claire Palmier

Rédacteur pour l’Etoile d’Or

Transcanadienne