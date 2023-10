Une collision envoie un cycliste de 12 ans à l’hôpital

BRENTWOOD — Un garçon de 12 ans à vélo a survécu mercredi après avoir été heurté par une voiture près d’une intersection importante, a annoncé la police.

La collision s’est produite vers 17 h 35 sur l’avenue O’Hara, à l’intersection de Lone Tree Way. Selon la police, le garçon roulait à vélo vers le nord sur O’Hara et a été heurté par une voiture alors qu’il traversait Lone Tree. Le véhicule se dirigeait vers l’ouest, a indiqué la police.

Une ambulance aérienne a emmené le garçon à l’hôpital, a indiqué la police. Ils ont ajouté qu’il devrait se remettre de ses blessures.

La police a fermé Lone Tree Way en direction ouest pendant environ 30 minutes pour enquêter.

La police a déclaré qu’elle n’avait pas déterminé la cause de la collision, mais que la drogue et l’alcool n’étaient pas en cause.