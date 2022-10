Une collision entre un train de Plainfield et un véhicule bloque la circulation – Shaw Local

Tous les passages à niveau ont été rouverts après qu’un train est entré en collision avec un véhicule vendredi à Plainfield au passage à niveau de la rue Main au niveau du Canadien National, selon la police de Plainfield

Les passages à niveau suivants ont été fermés dans ces rues :

• Rue Principale (Route 126)

• Route Naperville-Plainfield

• Rue centrale

• Avenue de l’Est

• Rue Lockport

La bretelle de sortie de la route 126 depuis la I-55 en direction sud a été fermée pour réduire la circulation dans la région, a indiqué la police sur Facebook.

Des enquêteurs de la police de Plainfield et du Canadien National sont sur les lieux. La police conseille aux automobilistes d’éviter ces zones et de rechercher des itinéraires alternatifs. La police n’a pas divulgué plus de détails sur les blessés ou la réouverture des routes.

Cette histoire sera mise à jour au fur et à mesure que de nouvelles informations seront disponibles.