Une collision entre deux véhicules accueille les fidèles de l’église de Kelowna à la fin du service

Accident de voiture près de l’intersection de Gordon et Casorso à Kelowna le 29 janvier 2023. (Brittany Webster/Capital News)

Les fidèles de l’église ont quitté le service du dimanche matin d’aujourd’hui (29 janvier) pour trouver un certain nombre de véhicules d’urgence à l’extérieur répondant à un accident.

Les équipes d’urgence ont répondu à une collision entre deux véhicules vers 11 h 15 près de l’intersection de Gordon Road et de Casorso Road à Kelowna.

Accident à l’extérieur de Kelowna Gospel Fellowship n’a que la voie de droite ouverte en direction sud sur Gordon. Conduire prudemment @KelownaCapNews pic.twitter.com/aE2BnkTRdd – Bretagne Webster (@thebrittwebster) 29 janvier 2023

Une personne a eu besoin d’aide pour sortir de son véhicule et a été emmenée dans une ambulance pour y être soignée. L’étendue des blessures est inconnue.

L’accident a fait fermer toutes les voies en direction nord sur Gordon tandis qu’une seule voie en direction sud est restée ouverte à la circulation.

