Une collision entre des navetteurs ralentit la circulation sur Harvey, Kelowna

Les routes sont glissantes et verglacées le lundi 7 novembre

Une collision sur l’autoroute 97 près de l’embranchement vers Old Vernon Road a ralenti la circulation des navetteurs en direction du sud.

L’incident s’est produit vers 8 heures du matin. le lundi 7 novembre.

Les conducteurs ont signalé à Capital News que l’autoroute est glacée et glissante.

Plus à venir.

@Rangers_mom

Jacqueline.Gelineau@kelownacapnews.com

accident de voiture