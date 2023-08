Une collision entre 3 véhicules ralentit la circulation de Harvey à Kelowna

Une collision impliquant plusieurs véhicules vendredi matin a fait intervenir les services d’urgence pour extraire une personne impliquée.

Les pompiers, la police et l’ambulance ont été appelés sur les lieux à Harvey Avenue et Spall Road vers 9 h 45. le matin du 11 août, dans ce qui semblait être un accident impliquant trois véhicules. La voie de droite sur Harvey en direction nord a été fermée.

Briser – un accident de trois véhicules en direction nord à l’intersection de Harvey Avenue et Spall Road à #Kelowna cause des retards dans la région. Une personne est toujours coincée dans un véhicule. @KelownaCapNews @BlackPressMedia pic.twitter.com/vuT0zJvCiG – Jordy Cunningham (@CunninghamJordy) 11 août 2023

