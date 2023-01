Une collision dans une rame de métro à Mexico fait 1 mort et 57 blessés

Deux rames de métro sont entrées en collision samedi entre deux stations à Mexico, tuant au moins une personne et en blessant 41 autres, ont annoncé les autorités.

La maire Claudia Sheinbaum a déclaré sur son compte Twitter que l’accident s’était produit sur la ligne 3 du métro de la capitale, sans préciser la cause de l’accident entre les stations Potrero et La Raza.

Sheinbaum a déclaré qu’une femme avait été tuée et 57 personnes blessées, qui avaient été emmenées dans sept hôpitaux. Quatre personnes ont été piégées dans l’épave pendant un certain temps, dont un conducteur de train, qui a été signalé dans un état grave. En fin d’après-midi, le maire a déclaré que 26 des blessés avaient été libérés.

Des dizaines de policiers et de soldats ont envahi les stations de métro voisines, tandis que des ambulances et des équipes de secours sont arrivées pour soigner les blessés.

Edgar Montiel, un électricien qui était dans l’un des trains, a déclaré qu’il se sentait chanceux car il avait décidé à la dernière minute d’entrer dans l’avant-dernière voiture plutôt que dans la voiture la plus en arrière, qui a été brisée dans l’accident.

“Ça sonnait très fort. J’ai juste fermé les yeux quand j’ai senti les tôles de la voiture se plier et me projeter”, a déclaré Montiel à l’Associated Press.

Il dit être resté sur le plancher de la voiture avec plusieurs passagers au milieu des cris et des cris demandant de l’aide.

“Le courant a été coupé dans le métro et beaucoup de fumée a commencé à sortir qui nous étouffait. Nous ne pouvions pas bien respirer”, a-t-il déclaré.

Montiel, qui avait le bras et l’épaule gauches bandés, a déclaré que les occupants de sa voiture avaient dû attendre environ 30 minutes jusqu’à ce que les ambulanciers arrivent pour soigner les blessés et aider tout le monde à sortir de la voiture.

En déplorant l’accident, le président Andrés Manuel López Obrador a déclaré sur son compte Twitter que le gouvernement fédéral soutenait les responsables de la ville en cas d’accident.

En mai 2021, une section surélevée du système de métro s’est effondrée, faisant 26 morts et blessant près de 100 personnes. Une enquête a imputé la défaillance structurelle à des lacunes dans le processus de construction, et 10 anciens fonctionnaires ont été accusés d’homicide, de blessures et de dommages matériels.

Le système de métro de Mexico compte 226,5 kilomètres (141 miles) de voies et 195 stations. Il dessert en moyenne 4,6 millions de passagers chaque jour.