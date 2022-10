Une collègue de Lucy Letby “a pensé” plus jamais “lorsque le bébé s’est effondré pour la deuxième nuit consécutive après que l’infirmière l’ait ciblée”

UNE INFIRMIÈRE a pensé “pas encore” lorsqu’un bébé s’est effondré pour une deuxième nuit de course après avoir été pris pour cible par son collègue, a déclaré un tribunal.

Lucy Letby, 32 ans, aurait injecté de l’air dans la vapeur de sang de l’enfant B alors qu’elle se trouvait dans le service néonatal de l’hôpital Countess of Chester.

Lucy Letby est accusée du meurtre de sept bébés 1 crédit

Elle est accusée d’avoir utilisé la même méthode pour tuer son frère, Child A, la veille du 8 juin 2015.

Le tribunal de la Couronne de Manchester a entendu aujourd’hui comment une infirmière a pensé “pas encore” lorsqu’elle a vu l’enfant B afficher les mêmes problèmes que son frère.

Elle a dit: “Elle avait l’air très malade. Elle ressemblait beaucoup à son frère la nuit précédente. Pâle, blanche, avec cette décoloration tachetée de pourpre. C’était sur tout son corps.

“Je me souviens juste d’avoir pensé ‘pas encore’ – de voir sa sœur avec la même apparence.”

Les jurés ont été informés que la détérioration de l’enfant A avait été “très soudaine” car il n’y avait aucun signe avant-coureur.

L’infirmière a déclaré que le même déclin rapide s’était produit avec sa sœur la nuit suivante, mais qu’elle s’était heureusement rétablie.

Elle a ajouté: “Vous ne voulez jamais qu’un bébé meure. Vous voulez les aider à rentrer chez eux dans leur famille. Cela a toujours été mon objectif.”

L’infirmière a également déclaré aux jurés qu’elle travaillait avec Letby, elle était “très professionnelle”.

Letby aurait assassiné sept bébés et tenté d’en tuer dix autres alors qu’il travaillait dans le service néonatal de l’hôpital Countess of Chester.

“L’empoisonneur au travail” est accusé d’avoir injecté de l’insuline à deux bébés au cours d’une tuerie d’un an.

Letby aurait également assassiné ou blessé d’autres personnes en injectant de l’air ou du lait dans leur circulation sanguine ou via un tube dans leur estomac.

Les effondrements et les décès des 17 enfants dans l’affaire n’étaient pas des “tragédies naturelles”, a-t-on dit.

La mère des enfants A et B a précédemment rappelé les événements déchirants dans sa déclaration de témoin en racontant comment les deux enfants avaient subi des effondrements soudains.

Elle aurait supplié “ne le laissez pas mourir, s’il vous plaît ne le laissez pas mourir” après avoir appris que l’enfant A ne répondait pas.

La mère a ajouté: “L’une des choses qui m’a le plus bouleversée est que je n’ai jamais eu l’occasion de tenir mon fils de son vivant.”

‘UN DÉNOMINATEUR COMMUN’

Le tribunal a entendu précédemment comment Letby, qui avait une formation spéciale pour s’occuper des bébés des soins intensifs, était une “présence malveillante constante”.

Elle est accusée du meurtre de cinq garçons et de deux filles, et de la tentative de meurtre de cinq autres garçons et cinq filles.

Certains des nouveau-nés ont été ciblés à plusieurs reprises par l’infirmière – dont un bébé que Letby aurait tué après trois précédentes tentatives infructueuses.

Les consultants de l’hôpital se sont méfiés de “l’augmentation significative” du nombre de bébés mourant ou souffrant d’effondrements “catastrophiques”.

Les jurés ont été informés qu’ils avaient découvert que Letby était le “dénominateur commun” parmi les décès et les effondrements.

Letby aurait déclaré “Je suis diabolique” sur un post-it trouvé chez elle après son arrestation.

Elle aurait également griffonné : “Je ne mérite pas de vivre. Je les ai tués exprès parce que je ne suis pas assez bien”

Letby nie les 22 accusations, qui auraient eu lieu entre juin 2015 et juin 2016.

Une ordonnance du tribunal interdit d’identifier les enfants survivants et décédés et interdit d’identifier les parents ou les témoins liés aux bébés.

Le procès se poursuit.

Letby aurait assassiné un bébé jumeau en lui injectant de l’air

Elle est également accusée d’avoir pris pour cible sa sœur, qui a survécu Crédit : Entreprise