La Haute Couture reste l’une des industries les plus intrigantes par ses créations abstraites qui déroutent parfois un profane. À un moment donné, nous avons tous dû nous sentir comme Andrea Sachs du le diable s’habille en Prada tandis que les gourous de la mode comme Miranda Priestly continuent de nous regarder avec jugement avec leurs créations. Et un tweet récent qui fait le tour sur Twitter fait que la plupart des internautes se sentent comme ça.

L’utilisateur de Twitter @_gastt a posté quelques photos de la collection Haute Couture Printemps 2010 du créateur de mode français Jean Paul Gaultier. Le passionné de mode a partagé des photos du sac feuille de la collection du créateur français sorti il ​​y a dix ans. Le tweet a amassé plus de 86,2k likes et plus de 19k retweets depuis qu’il a été partagé dimanche.

Cependant, il semble que quelques internautes se soient souvenus de beaucoup d’autres choses que de la mode lorsqu’ils ont vu le tweet. Selon un utilisateur, les sacs à main leur rappelaient un plat indonésien appelé pepe. La photo montrait la méthode de cuisson indonésienne dans laquelle les feuilles de bananier sont utilisées comme emballages alimentaires. Le paquet de feuilles de bananier contenant la nourriture est fixé avec un petit clou fabriqué à partir des nervures centrales des feuilles de coco, puis cuit à la vapeur ou grillé sur du charbon de bois.

Alors qu’un autre utilisateur a écrit que s’ils portaient le sac à main, ils pourraient être poursuivis par une chèvre qui penserait que c’est une sorte de fourrage.

Un autre utilisateur indonésien a écrit que les gens de leur pays riraient en voyant ce sac, car ce sac est généralement emmené au marché pour faire du shopping et certains modèles de ce sac sont comme le ketupat de l’Aïd. Un Eid Ketupat est un aliment traditionnel consommé en Indonésie, en Malaisie et dans d’autres régions d’Asie du Sud-Est. Le plat est un contenant en forme de diamant d’une pochette en feuille de palmier tissée à l’intérieur de laquelle des gâteaux de riz sont emballés.

Pour certains, le sac à main haut de gamme leur rappelait simplement la cuisine traditionnelle et publiait des photos de diverses sélections de produits alimentaires qui pourraient être enveloppés à l’intérieur.

